Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Eigengewächs David Trivunic mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bereits im Winter-Trainingslager in Spanien beim Zweitliga-Team der Badener reinschnuppern durfte, unterschrieb einen ligaunabhängigen Kontrakt bis Juni 2022.

In der laufenden Saison bestritt Trivunic für den KSC 16 Partien in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest.

"Ich verspreche mir viel von ihm", so KSC-Cheftrainer Christian Eichner in einer entsprechenden KSC-Meldung auf der Homepage des Vereins, "David Trivunic ist ein sehr spielintelligenter Spieler, der im Zentrum jede Position besetzen kann. Wir werden ihm dabei helfen, dass er sein enormes Potenzial in den nächsten zwei Jahren so schnell es geht entfalten kann."