Beim ersten Spiel für den KSC im Jahr 2022, gegen den SV Sandhausen, da sah man gute Ansätze beim Winterneuzugang Benjamin Goller. Ein paar Tage danach, beim 4:1 gegen den 1. FC Nürnberg, das trumpfte der "KSC-Rückkehrer“ auf der Außenbahn mächtig auf. Ein Grund mehr, den 23-Jährigen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Zahlen belegen seine starke Leistung: Goller erzielte ein Tor, spulte bis zu seiner Auswechslung starke 10,24 Kilometer ab. Hatte eine Passquote von 77 Prozent. Die Zweikampfquote lag bei 57 Prozent - für einen Offensivspieler ist das eine bärenstarke Bilanz! Doch der gebürtige Schwabe blieb zurückhaltend, sagte: "Die Mannschaft war voll da, so haben wir das Spiel gedreht und verdient gewonnen.“ Man habe als Team "Druck gemacht und wir haben uns nicht gescheut von hinten durchzuschieben, jeder ist aggressiv in die Zweikämpfe gegangen, das hat Nürnberg zu spüren bekommen.“

"Ich bin froh, dass es geklappt hat"

Schon beim Anpfiff sah man, welchen Stellenwert der Winterneuzugang beim Trainerteam hat. Er spielte rechts. Kyoung-Rok Choi, der Edeltechniker, musste weichen, musste links spielen. "Benni" war heiß, attackierte und konnte schon nach zwei Minuten nur durch ein Foul gestoppt werden.

Apropos Foul: in der 76. Minute sah er gelb, weil er ein taktisches Foul begangen hatte, einen Nürnberger am Trikot festhielt. Mit seinem Tempo und seiner Geradlinigkeit sorgte er über rechts für Torgefahr. Der 23 Jahre alte gebürtige Reutlinger ("Das ist nicht weit, Ich fahre öfters mal nach Hause“) lieferte eine Topleistung ab. Er war mutig, engagiert und selbstbewusst, kreativ. So sorgte mit einem Hackentrick nach einer Heise-Ecke für Gefahr.

"Benni“ war hellwach, war aggressiv – wollten immer die so wichtigen zweiten Bälle gewinnen. Es war ein Vorteil, dass der Leihspieler aus Bremen schon einmal für den KSC spielte, die meisten Teamkollegen kannte. "Ich hatte auch zu meiner Zeit in Darmstadt immer zum KSC Kontakt. Ich bin froh, dass es geklappt hat.“

Inzwischen wurde er von Bremen schon dreimal ausgeliehen. An den KSC, nach Darmstadt - wieder an den KSC. Apropos Leihspieler: Offiziell hat der KSC nach dieser Saison keine Kaufoption, aber man munkelt, es gäbe Absprachen zwischen dem SV Werder und den Badenern.

"Benni hat gezeigt, warum er im Kader steht"

Sein tolles Tor hat er sich absolut durch Einsatzfreude während der gesamten Partie verdient. Denn: Er war es, der durch einen Sprint den Treffer von "Hoffi“ Hofmann zu so wichtigem Ausgleich vorbereitete. Benni hat das Flügelspiel des KSC - wiederbelebt! Das weiß auch Trainer Christian Eichner: "Wir haben alles investiert diesen Spieler in den Club zu holen, weil er der Mannschaft unfassbar guttut, und weil er eine Kernkompetenz hat, die Basis ist, um erfolgreich mit unserer Art Fußball spielen zu können.“

Eichner meint damit sicher: Tempo auf der Außenbahn. "Benni hat gezeigt, warum er im Kader des KSC steht.“ Der so hochgelobte Neuzugang schaut zuversichtlich nach vorne, in Richtung Spiel in Kiel: "Ich bin sehr optimistisch, wir haben gesehen, wir können jedem Gegner weh tun. Wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel in Kiel und wollen auch dort gut spielen.“