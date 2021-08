vor 1 Stunde Carsten Kitter Karlsruhe KSC nach "unmoralischen" Werder-Angebot: Bleibt Philipp Hofmann auch wenn jetzt noch ein Bundesligist anklopft?

Obwohl die Personalplanung schon sehr früh recht weit vorangeschritten war, drückt aktuell der Schuh in Sachen Personal beim Karlsruher SC. Mit der Verletzung von Robin Bormuth fehlt es Christian Eichner nun an Alternativen in der Viererkette - zwei Testspieler könnten die Lösung sein. Hinzu kommt das ewige Thema Hofmann, welches zu Wochenbeginn wieder Fahrt aufnahm. Doch wie handeln die Verantwortlichen, wenn ein Bundesligist sein Interesse an der KSC-Tormaschine bekundet? Diese Frage beantwortet Oliver Kreuzer klar und deutlich.