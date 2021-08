vor 1 Stunde Karlsruhe KSC-Match-Facts: Schaffen die Badener nach 14 Jahren mal wieder einen Sieg in Nürnberg?

Nach den Top-Start mit zwei Siegen und der Tabellenspitze musste sich der Karlsruher SC zuletzt mit zwei Nullnummern zufriedengeben. Am Freitag gibt es in Nürnberg die nächste Chance auf einen Dreier. Die aktuelle Auswärtsform des KSC spricht dafür, doch der letzte Sieg in Nürnberg liegt nun schon 14 Jahre zurück. Diesen und noch mehr Facts bietet Peter Putzing.