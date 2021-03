Gegen den SV Darmstadt war - wie schon gegen den SV Sandhausen - Kyoung-Rok Choi der Schütze des goldenen Tores und Garant für einen Auswärtsdreier. In Chois Rücken sorgte aber ein anderer auf seine ganz eigene Art und Weise dafür, dass der Karlsruher SC wieder als Sieger vom Platz ging: Kapitän Jerôme Gondorf. Er gewann die wichtigen Zweikämpfe, sorgte für das den ein oder anderen spielerischen Glanzpunkt und blieb ohne Gelbe Karte. Peter Putzing wirft einen genaueren Blick auf den Kapitän im Schatten des Matchwinners.

Er hat das gemacht - was er immer macht. Geackert, gerackert, gestikuliert und: Viel, viel geredet. KSC-Kapitän Jerome Gondorf, der Mann, der die Anweisungen im Mittelfeld gibt. Schlicht und einfach: Der Chef in der Zentralen. Oder auch: Der zentrale Chef. Beim fünften Auswärtssieg des KSC in Folge - Vereinsrekord! - bei dem 1:0 Erfolg in Hessen bei Darmstadt 98, lieferte Gondorf wieder einmal eine kämpferisch sehr starke Partie ab, war der Taktgeber.

Sichern: "Er ist enorm wichtig"

"Jerome ist für unser Spiel ein Stabilisator, seine Fähigkeiten sind für uns enorm wichtig", so KSC-Trainer Christian Eichner über den Mittelfeldspieler, den er zum Kapitän bestimmte. Die Stärken von Gondorf, der über viel Erstligaerfahrung verfügt: Ruhe am Ball, Abgezocktheit in Zweikämpfen und Führungsqualitäten. "Jego" ist laut- und laufstark. Auf dem Gebiet "Laufleistung" ist er einer der absoluten Top-Spieler der Liga. Auch in Darmstadt spulte er rund elf Kilometer ab.

Seine Zweikampfquote mit rund 50 Prozent war kein Saisonbestwert. Aber: Gondorf gewann alle wichtigen Duelle, verlor nur hin und wieder einen Zweikampf - in der vorderen Region. Nach zwölf Minuten verhinderte er im eigenen Strafraum durch großen und cleveren Einsatz eine Darmstädter Großchance. Nach rund einer halben Stunde: Ein Schuss Genialität. Gondorf tunnelt einen Darmstädter, der Pass kommt zu Marc Lorenz. Doch der steht leider im Abseits.

Kurz vor Spielende gewann der 32-Jährige Gondorf wieder einmal ein wichtiges Duell, unterband einen Angriff der Gastgeber und dann: Abgezockt und clever schirmt er die Kugel ab, gewinnt wichtige Zeit, in der sein Team nicht in Gefahr geriet. Noch etwas hat er - trotz vollen Einsatzes - wieder geschafft: "Jego" ging mit neun Verwarnungen im Gepäck ins Spiel gegen die Lilien und sah keine weitere gelbe Karte. So ist er am Wochenende gegen den FC St. Pauli dabei, kann mitmischen, kann wieder als Chefstratege dem Spiel seinen Stempel aufdrücken.

Gondorf freut sich für Choi

Bei allen Erfolgen: Der gebürtige Karlsruher, der in Malsch lebt, bleibt zurückhaltend. "Demut hat uns gut getan. Wir werden bodenständig bleiben." So bleibt er, trotz der schon 39 Punkte auf dem Konto, beim ausgegebenen Saisonziel: Das Erreichen der 40-Punkte-Marke: "Klar ist das noch unser Ziel! Sollten wir die erreicht haben - reden wir weiter." Das könnte schon am Samstag, nach der Partie gegen die Kiezkicker aus St. Pauli der Fall sein.

Doch Gondorf, dem schon drei Saisontreffer gelungen sind, mahnt: "Im Fußball ist schon alles passiert. Wir wissen, dass wir in jedem Spiel alles reinlegen müssen. Das haben wir gegen Nürnberg zu spüren bekommen. Dementsprechend versuchen wir jetzt einfach weiter zu punkten und dann schauen wir mal."

Für Kyoung Rok Choi, den Siegtorschützen in Darmstadt, hat sich der KSC-Spielführer besonders gefreut: "Ich habe Kyoung in der Halbzeit gesagt, er hatte eine schwierige erste Halbzeit hinter sich. Aber wir wissen genau, dass er für diesen einen Moment da sein kann. Und mich freut es, dass er es dann so beweisen kann."