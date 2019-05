Nach dem Aufstieg ist vor der Saisonvorbereitung und der KSC hat eine Wunschliste an Spielern: Kehrt Schleusener in den Wildpark zurück?

Kaum ist die Saison für den Karlsruher SC vorbei, da brodelt es schon gewaltig in der Gerüchteküche: Wer geht und vor allem wer kommt in den Wildpark? Die Wunschliste des KSC ist lang - sehr lang.

Zuerst sickerte das Interesse an Felix Lohkemper durch. Ein Offensivallrounder mit viel Entwicklungspotential. Der 24-Jährige steht bis Ende Juni beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag, könnte dann ablösefrei in den Wildpark wechseln. Lohkemper spielte einst in der Karlsruher Jugend, ist ein schneller, torgefährlicher Konterspieler mit einer hochprofessionellen Einstellung.

Das Problem: Er steht auch bei anderen Zweitligisten auf der Wunschliste. Arminia Bielefeld, der FC St. Pauli und Heidenheim sollen Interesse an Lohkemper haben.

Gute Quote bringt Biankadi auf die Wunschliste

Schnelle, torgefährliche Außenbahnspieler stehen ganz oben auf der KSC-Liste. Mehrfach beobachtet wurde Merveille Biankadi. Ein 24 Jahre alter deutscher Fußballspieler mit kongolesischer Abstammung, der für den FC Hansa Rostock spielt. Der tolle Techniker, der in München geboren wurde, kam in 37 Drittligapartien zum Einsatz, erzielte zehn Treffer und bereitete fünf Tore vor.

Logisch, dass er mit dieser Quote die Aufmerksamkeit von Chef-Trainer Alois Schwartz auf sich gezogen hat. Biankadi weiß vom Interesse der Badener, bleibt aber zurückhaltend. "Das steht nicht in meiner Macht. Ich habe Vertrag in Rostock. Das ist Fakt." Falls es etwas konkreter würde, müssten die Vereine miteinander reden...

Vor allem auf der Außenbahn soll es Verstärkung geben

Noch ein Außenstürmer mit deutsch-kongolesischen Wurzeln ist im Visier der Badener: Makana Nsimba "Rudi" Baku. Der gebürtige Mainzer und deutsche U20-Nationalspieler spielt seit Sommer 2017 beim Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Die Leistungen des schnellen 21-Jährigen in der abgelaufenen Saison? Gut! 38 Spiele absolviert, vier Tore erzielt und fünf vorbereitet.

Kein Sprinter, sondern eher ein Knipser auf der Zehnerposition, ist Martin Kobylanski. Dessen Vertrag beim Drittligisten Preußen Münster läuft Ende Juni aus. Der 25-Jährige, dessen Vater Andrzej auch Bundesligaprofi war und den KSC Coach Schwartz kennt, ist technisch stark, abgezockt und torgefährlich. Aber: Auch heftig umworben.

Kehrt "Schleuse" in den Wildpark zurück?

Derweil wird an der Rückholaktion von Fabian Schleusener gearbeitet. Dessen Leihvertrag in Sandhausen läuft aus, "Besitzer" SC Freiburg plant nicht mit ihm in Liga eins. Da er aufgrund eines Schienbeinbruchs bis August ausfällt, werden potentielle Interessenten zurückzucken. Die Chancen des KSC sind gut, denn "Schleuse" wohnt noch immer in der Fächerstadt. "Ich weiß noch nicht, wo mein Weg hingeht", versichert er.

Vielleicht leiht der KSC gar zwei Angreifer vom SC Freiburg aus. Aus dem Breisgau ist zu hören, dass der KSC Interesse an Tim Kleindienst hat. Ein körperlich starker Stürmer, ein 194-Zentimeter-Hüne. Im Moment bremst ihn eine Meniskusverletzung aus. Auch daher kam er in der vergangenen Spielrunde nur auf vier Erstligaeinsätze über 199 Minuten. Da Kleindienst beim SC bis 2022 Vertrag hat, Spielpraxis will, wäre eine Ausleihe durch den KSC die einzig machbare Lösung.

Pforzheimer zurück in die Heimat?

Die "Pforzheimer Zeitung" berichtete: "Ein Mann aus Magdeburgs Defensive mit Wurzeln im Enzkreis könnte für den KSC interessant werden." Gemeint ist der 24-jährige Tiefenbronner Tobias Müller. Der spielte bis 2015 für den FC Nöttingen. Müller ist schnell, kopfballstark und kompromisslos. Das große Handicap: Er hat in Magdeburg Vertrag bis 2020 - auch in Liga drei. Aus Magdeburg war zu hören, dass man Müller nicht abgeben will. Man munkelt, mindestens 750.000 Euro an Ablöse würden fällig. Wohl zu viel für den KSC.

Beobachtet wurde auch Dirk Carlson. Ein 21 Jahre alter Linksverteidigers, der im Nachwuchsteam vom Schweizer Erstligaabsteigers Grasshopper Zürich aktiv ist. Doch die Qualitäten des luxemburgischen Nationalspielers sollen die KSC-Späher nicht restlos überzeugt haben.

