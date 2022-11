von Peter Putzing

Die Fächerstädter überstanden die letzten vier Begegnungen gegen die "Kieler Sportvereinigung Holstein" nicht nur ohne Niederlage, die Karlsruher gewannen sogar drei Partien. Sieben Pflichtspiele gab es zwischen beiden Clubs - die Punkteausbeute ist ausgeglichen.

Eichner und Rapp - eine gemeinsame Vergangenheit

Der KSC erzielte dabei 13 Treffer, 15 Tore kassierten die Badener. Trainer bei den "Störchen" ist Marcel Rapp, ein gebürtiger Pforzheimer. Rapp wurde in der KSC Jugend ausgebildet und im Wildpark hat der Defensivspezialist seine ersten Schritte als Fußballprofi gemacht. KSC Cheftrainer Eichner und Rapp waren einige Zeit gemeinsam in der KSC Jugend.

Christian Eichner, Cheftrainer beim Karlsruher SC. | Bild: Lars Notararigo

Auch wenn sie aufgrund des Altersunterschieds nicht in gleichen Teams standen, kennen sich Rapp und KSC Eichner gut. Auch, weil beide einige Zeit den gleichen Berater hatten. Der Badener Rapp hat die Feuertaufe als Cheftrainer im hohen Norden bestanden. Als Nachfolger von Ole Werner gelang es dem Ersinger, die Nordlichter in der Rückrunde der vergangenen Saison zu stabilisieren.

Die Kieler Führungsriege

Der 43-Jährige hatte die in Abstiegsgefahr schwebenden Störche im Oktober 2021, aus dem Hoffenheimer Nachwuchsbereich kommend, übernommen und sie trotz aller Widrigkeiten (Corona, Verletzungen) zum sicheren Klassenerhalt geführt.

Holstein Kiel setzte sich nach einem Rückstand noch in Nürnberg durch. | Bild: Daniel Karmann/dpa

Rapp setzt auf Spielkultur bei Ballbesitz, schnelles Umschaltspiel und taktische Flexibilität. Sportchef in Kiel: Uwe Stöver. In seinen drei Jahren bei den Störchen hat er tolle Arbeit geleistet. Der Etat der Kieler entspricht ungefähr dem des KSC. Ein Aufwärtstrend ist auch im sechsten Spieljahr im Bundesliga-Unterhaus zu erkennen.

Hannover Karlsruher SC gegen Hannover chancenlos - trotz selbstbewusster Mannschaft Das könnte Sie auch interessieren

Anfällig ist Holstein in den ersten 15 Minuten und in der Schlussviertelstunde. Da kassierten die Störche rund die Hälfte aller Gegentreffer.

Skrzybski der Abwehrschreck?

Achtung, erhöhte Aufmerksamkeit heißt es für die KSC Abwehrrecken, wenn es um Steven Skrzybski geht. Der Angreifer brachte es in 14 Einsätzen schon auf zehn Tore, hat zudem vier vorbereitet. Bester KSC Torschütze aller Zeiten gegen die Störche: Philip Hofmann mit drei Treffern. Hofmann kam auch am meisten im KSC Trikot gegen Kiel zum Einsatz: Sechsmal.

Steven Skrzybski (r) war Holsteins Mann des Spiels beim Sieg gegen Eintracht Braunschweig. | Bild: Frank Molter/dpa

In der laufenden Spielrunde erzielte der KSC 25 Prozent seiner Treffer zwischen Minute 31 und 45. Bisher blieben die Badener nur in zwei der sieben Heimspielen ohne eigenen Treffer. Kiel hat in den letzten sieben Partien immer einen Treffer kassiert.

Bessere Trefferquote im Süden

Der KSC trifft im Schnitt pro Partie zweimal gegen die Norddeutschen. Holstein Profis treffen im Schnitt gegen die Fächerstädter 1,6-mal pro Begegnung. Der KSC schlug die meisten Flanken aller Zweitligisten: 203. Nur wenige davon führten zu einem KSC Tor. Die Badener gaben 209 Torschüsse ab, Holstein 207.

Karlsruhe Kann der KSC jetzt auch gegen Darmstadt gewinnen? Die Facts zum Spiel Das könnte Sie auch interessieren

Die Trefferquote des KSC Gegners ist besser: Kiel erzielte 25 Tore, der KSC 21. Sprints lieferten die Karlsruher 2786 ab, Kiel war auf diesem Gebiet engagierter, brachte es auf 3019 Sprints.