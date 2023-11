Für KSC-Angreifer Igor Matanovic, der zuletzt zweimal in Folge traf, ist klar, wie sein Team gegen Paderborn agieren muss. Er gibt die Richtung für die Partie gegen die Westfalen vor: "Wir können, bis auf die letzten 20 Minuten, an die Leistung, die wir in St. Pauli abgeliefert haben, gegen Paderborn anknüpfen."

Mit Raute auch gegen Paderborn

In welcher taktischen Formation man das versuchen wird ist klar. Mit welchem Personal noch nicht. Zur Taktik: Die Raute im Mittelfeld wird Bestand haben. "In diesem System fühlt sich die Mannschaft wohl", sagt Trainer Christian Eichner. Spannend, ob der taktische Kniff, Lars Stindl bei gegnerischem Ballbesitz als dritten Stürmer einzusetzen, erneut Anwendung findet.

KSC vs Schalke 04 Christian Eichner und Lars Stindl

In St. Pauli sorgte dieser überraschende taktische Schachzug für Verwirrung beim Gegner, der nicht damit rechnete, dass Stindl permanent anläuft und so weit vorne das Zentrum schließt. In Sachen Personal gibt es das, was Trainer Christian Eichner so sehr mag: Konkurrenzkampf.

Duelle im Training um Startelfpositionen - solche Situationen hat Eichner sehr gerne. Allerdings kommt der Coach selten in den Genuss, dass im KSC-Kader ein echter Konkurrenzkampf auf hohem Niveau stattfindet. Zum einen, weil der Kader zu klein ist, zum anderen, weil es viele verletzte Akteure gibt.

Gondorf nach Fieber zurück

Ein Beleg dafür: Beim Spiel in St. Pauli saßen nur fünf Feldspieler auf der Auswechselbank. Jetzt, bei der Nominierung der Startelf gegen Paderborn, könnte Eichner erstmals seit langem die Qual der Wahl haben. Und das auf einer zentralen Position im Mittelfeld.

KSC vs Schalke 04 Jerome Gondorf

Jerome Gondorf, der Mittelfeldchef, hatte hohes Fieber, war beim FC St. Pauli nicht einsatzfähig. Für den Routinier kam Leon Jensen zum Zuge. Und Jensen lieferte eine gute Leistung ab. Die Folge: Ein qualitativ hochwertiger Konkurrenzkampf um die zentrale defensive Position in der Mittelfeldraute.

Dort ist Kapitän Gondorf gesetzt und "Jego" ist auf dem Wege der Genesung. Eichner hat "endlich" die Qual der Wahl. Und das genießt der Cheftrainer des Wildparkclubs. "Konkurrenzkampf fördert die Leistung, hebt das Niveau im Team", sagt er immer wieder. Wer steht gegen Paderborn am Sonntag beim Anpfiff auf dem Rasen? Gondorf oder Jensen?

Spielen vielleicht auch beide?

Eichner hält sich wie immer zur Aufstellung bedeckt, will erst nach den Eindrücken beim Abschlusstraining endgültig entscheiden. Die Entscheidung könnte durchaus lauten: Beide, Gondorf und Jensen stehen beim Anpfiff auf dem Rasen. Denn: der Kapitän ist einer der Stützen, ist der Führungsspieler, der Taktgeber, der die Anweisungen, die Kommandos gibt.

Zudem ist Gondorf der absolut laufstärksten Spieler der Zweiten Bundesliga und bei den Badenern auch daher gesetzt. Und: Jensen ist im Mittelfeld auf mehreren Positionen einsetzbar. Möglich, dass er in der Raute eine andere Aufgabe übernimmt und gegen den SCP ebenfalls in der Startelf steht. Eine weitere Variante: Gondorf beginnt, bleibt so lange auf dem Feld, wie nach seiner heftigen Erkrankung die Kraft reicht - dann kommt Jensen