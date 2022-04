12.04.2022 12:03 Carsten Kitter Karlsruhe KSC-Torkönig vor Abflug: Was ist dran am Bochum-Gerücht um Philipp Hofmann?

Philipp Hofmann ohne KSC, KSC ohne Philipp Hofmann. Dieses Szenario wird sich wohl mit dem 1. Juli verwirklichen. Denn wie es scheint, wird der gebürtige Arnsberger das Angebot des KSC zu einer Vertragsverlängerung ausschlagen und den Verein in Richtung Bundesliga zum VfL Bochum verlassen. Doch was ist dran an diesem Gerücht und was würde ein Abgang für den KSC bedeuten? ka-news.de versucht eine Einordnung.