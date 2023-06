Am Saisonende belegten die Karlsruher einen respektablen siebten Rang in der Tabelle. Stolze 46 Punkte hatte die Eichner-Elf auf der Habenseite, mit guten 56 erzielten Treffern, aber auch mit 53 Gegentoren.

KSC glänzt offensiv

Von den 56 Toren erzielten die Fächerstädter elf von außerhalb des Strafraums. Sieben Treffer wurden per Kopf markiert. Der KSC bekam vier Elfmeter zugesprochen - alle wurden verwandelt. Aber: es wurden auch fünf Elfmeter verschuldet.

Garanten für eine funktionierende KSC-Offensive: Mikkel Kaufmann und Fabian Schleusener. | Bild: Uli Deck/dpa

Die Passgenauigkeit des Teams lag bei 75,3 Prozent. Das ist im Vergleich mit den anderen Mannschaften im Fußball-Unterhaus absolut in Ordnung. Luft nach oben ist dagegen noch bei der Flankengenauigkeit, die liegt bei 26,3 Prozent. Der Ballbesitz der Blau-Weißen lag bei 48 Prozent. 401 Mal spielten die Wildparkprofis foul. 319-mal wurden sie gefoult.

Der gebürtige Karlsruher Jerome Gondorf warf sich am meisten von allen Blau-Weißen in direkte Duelle. Kapitän Gondorf spielte von allen KSC‘lern am häufigsten foul, 60-mal wurde sein Einsatz als Foulspiel bewertet. Insgesamt ist die Zweikampfbilanz des laufstarken Mittelfeldspielers richtig gut.

KSC ist gut zu Fuß

Die Laufdistanz des Teams in Kilometer: 3.893,6. Damit belegen die KSC-Profis Position sechs in der 2. Bundesliga. Ligaprimus ist Meister und Aufsteiger FC Heidenheim mit 4.098,33 km. Trotz Umbaus des Stadions kamen im Schnitt 18.808 Zuschauer zu einem Pflichtspiel ins Stadion. Insgesamt waren es 319.740 Fußball-Anhänger, die die KSC-Kasse klingeln ließen.

Jerome Gondorf KSC vs Arminia Bielefeld | Bild: Mia

Bester KSC-Profi im Ranking, das das Fachmagazins "kicker" für alle Zweitligaprofis erstellte, war Keeper Marius Gersbeck auf Position neun. Danach folgte Kapitän Gondorf. Die beim KSC ausgebildeten Matthias Bader und Marvin Mehlem - einst weggeschickt - sind weiter vorne platziert.

Marvin Wanitzek war gemeinsam mit dem Heidenheimer Jan-Niklas Beste der beste Vorlagengeber in der 2. Bundesliga, jeder fädelte zwölf Treffer ein. Lucas Cueto traf zweimal den Pfosten, war der KSC-Pechvogel.

Breithaupt und die Eigentore

Gelbe Karten sahen die Karlsruher 61. Tim Breithaupt führt in einer Statistik und das sicher sehr ungern: bei den Eigentorschützen. Das KSC Eigengewächs erzielte zwei Eigentore.

Der Karlsruher Tim Breithaupt: Bleibt er doch beim KSC? | Bild: Uli Deck/dpa

Marcel Franke war mit 90,27 Prozent der beste Passgeber im KSC-Kader, in Liga zwei die Nummer drei. Franke war auch der beste Kopfballspieler im KSC-Trikot, war da die Nummer zehn in der Liga.

Bester Zweikämpfer im KSC-Trikot: Daniel Gordon mit 64,75 Prozent gewonnener Duelle. Die meisten davon in der Luft. Dann folgt Franke mit 63,88 Prozent. Beide sind Innenverteidiger. Auch der drittbeste KSC’ler auf diesem Gebiet ist ein zentraler Abwehrspieler: Christoph Kobald. Der Österreicher belegt Rang 25 unter allen Zweitligaprofis.