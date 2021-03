Nach Informationen von ka-news.de ist der erste KSC-Neuzugang für die kommende Saison in trockenen Tüchern. Leon Jensen vom Drittligisten FSV Zwickau wechselt im Sommer in den Wildpark. Der vielseitige Mittelfeldspieler wurde seit einigen Jahren von KSC-Chefscout Lothar Strehlau und dessen Team beobachtet.

Schon als der inzwischen 23 Jahre alte Jensen bei der Reserve von Werder Bremen spielte, war er im Visier der KSC-Scouts. Auch Marco Grimm, der einst als KSC-Späher den Norden und Osten der Republik beackerte und inzwischen Co-Trainer bei Werder Bremen ist, soll sich intensiv mit Jensen beschäftigt haben.

Jetzt, da der Vertrag von Jensen beim Drittligisten Zwickau am Ende der Saison ausläuft, machte der KSC wohl Nägel mit Köpfen und lockte den Mittelfeldmann, dessen Papa Fußballprofi beim FC Homburg war, ablösefrei in den Wildpark. In der aktuellen Saison brachte es Jensen (175 cm/ 71 Kg), der sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten fühlt, auf 20 Einsätze. Dabei erzielte er ein Tor, bereitete vier Treffer vor und – sah sechs gelbe Karten.

In der Jugend spielte er bei Tennis Borussia und Hertha BSC Berlin. Danach wurde er bei Werder Bremen ausgebildet. In Lotte schnupperte der laufstarke Profi erstmals Drittligaluft, sah bei Drittligadebüt die Rote Karte. Danach ging´s zum F 91 Düdelingen.

Mit dem Topclub Luxemburgs gewann er die Meisterschaft und den Pokal. Jensen kam in dieser Zeit gar zu zwei Einsätzen in der Europa League, gegen Olympiakos Piräus und Betis Sevilla. Jensen Stärken liegen im Zweikampfverhalten, der Schnelligkeit aber auch in der Spieleröffnung. Eine Bestätigung des KSC zum Transfer steht aktuell noch aus.