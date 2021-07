Der KSC hat seinen Vertrag nicht verlängert - jetzt kickt Eigengewächs Janis Hanek in der Regionalliga

13 Jahre lang spielte Janis Hanek für den Karlsruher SC. Nun ist der gebürtige Rastatter vereinslos - zumindest bis jetzt. Denn: Ein Verein aus der Regionalliga Südwest soll sich den 22-Jährigen nun geschnappt haben.

Von der der DJK/RSC Rastatt über den U10-Teil des KSC, sieben Einsätze in Liga drei bis hin zu einem Einsatz in der 2. Bundesliga - Janis Hanek kann beim Wildparkclub mit seinen 22 Jahren bereits auf eine lange Vergangenheit zurückblicken. Insgesamt trug er in 13 Spielen das Trikot der KSC-Profis.

Doch dann verlängerte der Verein den Vertrag mit dem gebürtigen Rastatter nicht - auch, weil der durch eine schwere Knieverletzung lange ausgefallen war. Zuletzt hatte ihn ein Kreuzbandriss fast die komplette Saison 2020/21 außer Gefecht gesetzt.

Marlon Dinger ebenfalls bei Walldorf im Gespräch

Der 22-Jährige, der sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten fühlt, aber beim KSC auch als Rechtsverteidigern gute Leistungen ablieferte, unterschrieb nun laut mehrerer Medienberichte beim Regionalligisten Astoria Walldorf einen Vertrag. Hanek, der bei Walldorf in Testpartien stark spielte, will einen neuen Anlauf nehmen, um sich nach großem Verletzungspech, im bezahlten Fußball zu etablieren.

Und: Gut möglich, dass demnächst täglich eine Fahrgemeinschaft aus Rastatt und Kuppenheim in Richtung Walldorf rollt, denn: Marlon Dinger, der seine ersten Schritte im Fußball beim SV 08 Kuppenheim absolvierte, soll kurz vor einem Wechsel vom KSC ebenfalls nach Walldorf stehen.