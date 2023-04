Rund zehn Wochen musste Winter-Transfer Budu Zivzivadze warten bis er in der ersten Elf des Karlsruher SC auflaufen durfte. Seit Januar 2023 steht er beim Wildparkclub unter Vertrag, gegen Arminia Bielefeld erlebte er erstmals den Anpfiff auf dem Rasen.

Zivzivadze das erste Mal in der KSC-Startelf

Danach, wie die Laufwege der Teamkollegen im Wettkampf ausfallen, danach wie die Mittelfeldspieler ihre Pässe spielen, um ihn in Szene zu setzen. Es fehlte - verständlicherweise - etwas die Bindung, es fehlten die Automatismen. Zudem hatte er zwei enorme körperlich starke Gegenspieler, so dass Zivzivadze im Kopfballspiel meist das Nachsehen hatte.

Budu Zivzivadze | Bild: Mia

Doch nach rund einer halben Stunde wurde vieles besser. Der 29 Jahre alte Georgier fand mehr Bindung, hatte sich akklimatisiert und gewann von da an auch den einen oder anderen Zweikampf.

Auch, weil er einsatzfreudig war, keinem direkten Duell aus dem Weg ging und Aggressivität zeigte. So kam er auch in Minute 52 - nach einer Flanke von Leon Jensen - zu einer guten Kopfballchance. Die Kugel flog knapp am Gästegehäuse vorbei.

Nach 62 Minuten ist Feierabend

Nach 62 Minuten war Schluss. Bis dahin hatte er zwei Torschüsse und eine Torschussvorlage abgeliefert. Laufleistung: 7,08 Kilometer. 19 Sprints standen zu Buche, Höchstgeschwindigkeit: 28,4 km/h. Insgesamt hatte der Georgier 26 Ballkontakte, dabei eine Passquote von 60 Prozent. Von seinen zwei Dribblings war keines erfolgreich. 16 Zweikämpfe hatte er, 31 Prozent davon gewann Zivzivadze.

Bild: Mia

Seine Einschätzung nach seinem Startelfdebüt: "Es war in Ordnung. Es ist klar, dass ich noch ein paar Spiele brauche, um Praxis zu bekommen." Dann ergänzte er: "Es war mein erstes Spiel vom Anpfiff an. Weil ich mich erst etwas daran gewöhnen muss, in der Startelf zu stehen, war es nicht einfach." Er verspricht weiter "zu arbeiten. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Partien treffen werde."

Was das 4:2 gegen Bielefeld angeht, ist für ihn klar: "Wir haben den Sieg verdient." Auf die Frage, ob er durch den Einsatz gegen die Arminen näher an die Startelf gerückt sei, antwortet er mit Zurückhaltung: "Ich hoffe, dass ich in den verbleibenden Spielen zu Einsatzzeiten komme."

Eichner: "Er hat es sehr, sehr anständig gemacht"

Seine Chancen sind gut – denn Mikkel Kaufmann ist nach seiner fünften Karte in Darmstadt gesperrt. Dazu will KSC Trainer Christian Eichner so früh nichts sagen. Zur Leistung von Zivzivadze schon.

Budu Zivzivadze KSC vs Arminia Bielefeld | Bild: Mia

"Budu hat seine Qualitäten im Training, vor allem im Abschluss, unter Beweis gestellt. Die Einsätze in der Nationalelf Georgiens, aber auch die Tatsache, dass seine Familie inzwischen in Karlsruhe ist, all das hat ihm gutgetan", so der Coach, der dann etwas ins Detail geht.

"Er hat es sehr, sehr anständig gemacht. Er hat seinen Körper eingesetzt und gezeigt, dass er für den Gegner sehr unangenehm sein kann. Gewisse Abläufe haben noch nicht zu hundert Prozent funktioniert, das ist normal. Ich bin froh, dass er zeigen konnte, dass er eine Belebung sein kann." Für Eichner war das Startelfdebüt "ein erster Schritt. Ich bin zufrieden - Haken dran."