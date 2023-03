Beim Karlsruher SC plant man offenbar, die Kaufoption von Leih-Stürmer Mikkel Kaufmann zu ziehen. Das berichtet Sky-Reporter und Transferexperte Florian Plettenberg.

Laut ihm sind die Verantwortlichen des KSC mit den Leistungen Kaufmanns in der Rückrunde sehr zufrieden. Laut einem Bericht der Badischen Neusten Nachrichten (BNN) müsste der KSC eine Millionen Euro für den Dänen auf den Tisch legen.

Gegenüber der Tageszeitung sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer am 6. März: "Es ist noch zu früh, um hier schon irgendetwas über die Saison hinaus abzusehen. Die kommenden Wochen werden zeigen, in welche Richtung das geht. Entscheidend ist natürlich, dass auch die Spieler bei uns bleiben möchten."

Kaufmann kommt in der aktuellen Saison auf 23 Einsätze, fünf Tore und acht Vorlagen. Nach schwieriger Hinrunde kam der 22-jährige Stürmer in der Rückrunde so richtig in Fahrt und gehört seitdem stets zur Startelf des KSC.