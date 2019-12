Der Ball ruht, die Stadien sind leer: In Deutschland ist der Profi-Fußball in der Winterpause. Nun steht für die Spieler etwas besinnliche Zeit an, bevor sich die Mannschaft des Karlsruher SC sich Anfang Januar auf die Rückrunde der zweiten Bundesliga vorbereitet. ka-news.de hat bei den KSC'lern nachgefragt: Wie verbringen Sie das Weihnachtsfest?

Fondue, Raclette, oder Würstchen mit Kartoffelsalat? Was steht bei den KSC-Spielern und Verantwortlichen am Weihnachtsabend auf dem Essenstisch? Und welche Traditionen werden gepflegt? ka-news.de hat mit Trainer, Sportdirektor, Geschäftsführer und Spielern des Karlsruher SC gesprochen und nach ihren Ritualen zum Fest der Liebe befragt.

Lukas Fröde: "Im familiären Kreis"

Trainer Alois Schwartz: "Hirsch und ein Glas Rotwein"

Bei seinem Trainer Alois Schwartz läuft das Weihnachtsfest ganz traditionell ab. "Wir feiern zu Hause mit der Familie, stellen den Baum auf und bei Hirsch und einem schönen Glas Rotwein lassen wir die Seele baumeln", so der 52-Jährige, der in Mannheim die Festtage verbringt.

Sportdirektor Oliver Kreuzer: "Gemütlich mit Fondue"

Im Gegensatz zum Trainer verbringt Sportdirektor Oliver Kreuzer die Festtage nicht in der Heimat, sondern im Nachbarland Österreich - genauer im Südosten der Alpenrepublik, in Graz. "Im Kreise der Familie wird ganz gemütlich mit einem schönen Fondue Weihnachten gefeiert", sagt der 54-Jährige im Gespräch mit ka-news.de.

Neujahrsvorsätze hat Kreuzer keine, aber Wünsche: "Ich will mich als Mensch immer verbessern und Dinge noch richtiger machen", so der gebürtige Mannheimer. Auch in sportlicher Hinsicht hat sich der Sportdirektor ein Ziel gesetzt: "Ich wünsche mir, dass wir weiterhin guten, erfolgreichen Fußball spielen und im Sommer weiterhin Zweitligist sind."

Geschäftsführer Michael Becker: "Ruhe und Kraft tanken"

Christoph Kobald: "Ein wenig relaxen"

Für den Österreicher geht es über die Weihnachtsfeiertage in seine Heimat. "Ich fahre zu meinem Vater nach Tirol und werde dort meine Zelte aufschlagen und ein wenig relaxen", sagt der 22-Jährige im Gespräch mit ka-news. Für ihn ist die Zeit mit der Familie wichtig. "Das pumpt die Energie wieder auf und so kann ich dann wieder gut vorbereitet in die Rückrunde starten", so der gebürtige Wiener.

Mittelfeldspieler Marc Lorenz: "In den Urlaub fahren"

Eines steht wohl fest: Bei allen steht im Vordergrund die Akkus wieder aufzuladen, um im nächsten Jahr fit in die Rückrunde starten zu können. Der Karlsruher SC möchte die nötigen Punkte sammeln, um auch in der kommenden Saison im Unterhaus spielen zu können.