Der Stürmer Marvin Pourié verlässt wohl den KSC. Laut Medienberichten vom Montag könnte er in der Rückrunde für den Drittligisten Eintracht Braunschweig auflaufen. Zudem sicherten sich die Niedersachsen eine Kaufoption für den 29-Jährigen. Am Monatgabend bestätigt sich dann: Bis Saisonende wird Pourié bei den Löwen auf dem Platz stehen.

19.09 Uhr

Zuerst nur Gerücht, nun ist die Tinte schon trocken: Der KSC verleiht Marvin Pourié an Eintracht Braunschweig. Bis zum Saisonende am 30. Juni 2020 wird der 29-jährige Stürmer für die Löwen spielen. Das gibt der Karlsruher SC am Montagabend auf Twitter bekannt.

9.06 Uhr

Erst im vergangenen Sommer hat der Angreifer seinen Vertrag bei den Blau-Weißen bis 2022 verlängert. Da er in letzter Zeit hinter Neuzugang Philipp Hofmann allerdings nur noch zweite Wahl war, sah er keine Zukunft mehr beim KSC. Ein Wechsel nach Braunschweig wäre sein zwölfter Verein.

In der Saison 2018/19 schoss Pourié die Karlsruher noch mit 22 Toren zurück in die zweite Liga. Damit sicherte er sich zudem die Torjägerkanone in der 3. Liga.

Mehr zum Thema:

Kommt jetzt Verein Nummer 12? KSC-Angreifer Marvin Pourié möchte den Verein verlassen

Aufstiegshelden nur noch zweite Wahl: Pourié bekommt kaum Einsatzzeiten - Fink vor Absprung?

KSC-Torschützenkönig Marvin Pourié: "Ich hoffe, dass ich weiterhin für den KSC auf Torjagd gehen kann!"

Torschütze bleibt bis 2022: Marvin Pourié verlängert langfristig beim Karlsruher SC