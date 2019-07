Auf seiner Suche nach einem Flügelspieler ist der Karlsruher SC nun fündig geworden: Wie der Verein in einer Presseinformation mitteilt, wird Lukas Grozurek vom SK Sturm Graz in den Wildpark für die kommende Saison ausgeliehen. Zudem haben sich die Blau-Weißen eine Kaufoption gesichert.

Die Gerüchte vor wenigen Tagen haben sich bestätigt: Der Österreicher Lukas Grozurek wird in den Wildpark kommen. Der KSC hatte lange nach einem schnellen, torgefährlichen Außenbahnspieler gesucht.

Grozurek könne auf Linksaußen, Rechtsaußen sowie im Angriffszentrum eingesetzt werden, informiert der Verein. In der vergangenen Saison erzielte der 27-Jährige in der österreichischen Bundesliga in 26 Spielen fünf Treffer und bereitete zwei Tore vor.

Insgesamt kommt der Wiener auf 182 Partien, 24 Treffer und 15 Vorlagen für Rapid Wien, Wacker Mölding sowie Sturm Graz in der höchsten Spielklasse des Nachbarlands. In der Europa League war er bislang in neun Hauptrundenpartien im Einsatz.

"Erfüllt genau die Rolle, die wir gesucht haben"

KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer über den Neuzugang: "Mit Lukas Grozurek haben wir uns vorerst letztes Puzzleteil für den Kader gefunden. Als technisch versierter Außenbahnspieler erfüllt er genau die Rolle, für die wir noch eine Verstärkung gesucht haben."

Grozurek steigt sofort ins Teamtraining ein

"Ich freue mich sehr, ab sofort einen solchen Traditionsverein wie den KSC unterstützen zu dürfen und will mich erstmals auch in Deutschland beweisen", erklärte Lukas Grozurek nach der Vertragsunterschrift im Trainingslager in Waidring, wo er ab sofort ins Teamtraining einsteigt.

Schon am kommenden Samstag gibt es für den 27-Jährigen ein Wiedersehen mit seinen bisherigen Kollegen: Ab 14 Uhr ist neben Hertha BSC auch Sturm Graz zum Jubiläumsturnier im Wildparkstadion zu Gast.

Die Eckdaten des neuen Spielers:

Lukas Grozurek

Geburtstag: 22.12.1991

Geburtsort: Wien

Nationalität: Österreich

Größe: 188 cm

Gewicht: 80 kg

Bisherige Vereine: SK Sturm Graz, FC Admira Wacker Mödling, SK Rapid Wien, Wiener Sportklub