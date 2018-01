Schlägt der Karlsruher SC noch auf dem Transfermarkt zu, bevor sich das Fenster am 31. Januar schließt? Trainer Schwartz soll dabei ein Auge auf den aktuell in Dänemark spielenden Marvin Pourié geworfen haben.

Der KSC ist weiter auf dem Erfolgspfad. Das verdiente 3:1 gegen Unterhaching war der siebte Heimsieg in der laufenden Spielrunde. Dadurch wurde der Anschluss an die vordere Tabellenregion gewahrt. Großen Anteil an diesem Aufschwung hat Cheftrainer Alois Schwartz. Der freut sich über die Siege, ist voll des Lobes über die Einstellung seiner Akteure – hebt aber auch mahnend den Zeigefinger. "Das sind alles Momentaufnahmen."

Der KSC-Coach weiß, dass die jungen Spieler, die er ins Team integrierte, noch Formschwankungen unterworfen sind. Zudem seinen immer Verletzungen möglich. Daher hätte er gerne die eine oder andere Verstärkung für die Offensive. Doch: Die KSC-Kasse ist nach den vielen Trainerwechseln in den vergangenen Jahren und nach den vielen Neuverpflichtungen und den wenig gewinnbringenden Abgängen – leer.

Spieler mit Perspektive gewünscht

Dennoch hat Schwartz mit seinem Trainerteam vorgearbeitet. "Man macht sich eine Liste, aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr springen ab", sagt Schwartz. Er nennt Bedingungen, unter denen er Neuzugänge verpflichten würde. "Es macht für mich keinen Sinn, einen Spieler nur für drei Monate zu holen. Manche Spieler brauchen einfach Zeit."

Als Beispiel nennt er Mikael Ishak vom 1. FC Nürnberg. Den lockte Schwartz während seiner Zeit als Chefcoach der "Cluberer" ins Frankenland. Der Schwede hätte sich kurz nach dem Wechsel etwas verletzt, dann etwas Eingewöhnungszeit gebraucht. Doch danach startete Ishak durch. In 18 Einsätzen in Liga zwei erzielte er in dieser Saison schon zwölf Treffer, bereitete zudem fünf Tore vor.

Schwartz wurde in Dänemark fündig

Daher sei er gegen Kurzausleihen, wolle, wenn eine Neuverpflichtung doch noch finanziell machbar würde, perspektivisch agieren. Man hört, dass sich Schwartz erneut im Norden Europas umgeschaut haben soll und wohl auch fündig wurde. Nicht in Schweden, diesmal führt eine Spur nach Dänemark. Von dort soll ein Angreifer mit deutschem Background ganz oben auf der Liste stehen.

Doch aus Spielerberaterkreisen ist zu hören, dass Marvin Pourié ganz oben auf der KSC-Wunsch-Liste stehen könnte. Ein 27 Jahre alter Mittelstürmer, der in Werne, einer Stadt im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen, geboren wurde und beim FC Randers in Dänemark bis Juni 2018 unter Vertrag steht. Pourié brachte es in der deutschen U18-Natonaelf auf neun Einsätze in denen er drei Tore erzielte.

Dass Pourié interessant ist und auf der Liste steht, dafür spricht, dass er schon unter Alois Schwartz trainierte. Zu Beginn der Vorbereitung zur Spielzeit 2009/10 wurde Pourié nicht mehr für den Profikader seines damaligen Arbeitgebers TSV 1860 berücksichtigt, nahm daher mehrere Wochen am Training des 1. FC Kaiserslautern teil - Schwartz gehörte damals zum FCK-Trainerstab! Da bekannt ist, dass Schwartz gerne Spieler verpflichtet die er kennt – könnte Pourié das Objekt der KSC-Begierde sein.

Pourié rechnet mit einem Wechsel

Der Vertrag des Angreifers beim Klub in Ost-Jütland endet im Sommer 2018. Eine Verlängerung ist nicht geplant. Es stehen vielmehr für Pourié und seinen Verein die Zeichen auf Abschied in der Winterpause. "Ich habe meine Entscheidung getroffen. Solange ich das Trikot von Randers anziehe, werde ich alles geben. Man weiß ja, wie es im Fußball ist: Auch im Winter kann alles passieren", sagt der Angreifer.

Der 186 Zentimeter große Pourié ist ein Fußball-Weltenbummler. In der Jugend spielte er schon bei Borussia Dortmund und dem FC Liverpool. Später eine Halbserie in der ersten belgischen Liga beim SV Zulte-Waregem und in der russischen Premier Liga beim FC Ufa. In Deutschland stand Pourié bei 1860 München und dem TuS Koblenz in der 2. Bundesliga unter Vertrag, spielte für FC Schalke 04 II und in der 60er Reserve in der Regionalliga. In der laufenden Saison war er nicht sehr erfolgreich. In 17 Erstligaspielen in Dänemark erzielte er ein Tor, bereitet zwei Treffer vor. Im Pokal traf er viermal.