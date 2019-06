Trotz Verhandlungen und langer Gespräche: Potentieller KSC-Profi Philipp Tietz kommt wohl nicht in den Wildpark

Nach der Saison ist vor der Saison - und der Karlsruher SC bereitet sich derzeit auf die kommende Spielzeit in der 2. Liga vor. Denn auch wenn die Spieler gerade im Urlaub sind, der KSC will seinen Kader verstärken. Doch Wunschkandidaten Philipp Tietz bekommen die Blau-Weißen wohl nicht.

Der KSC hatte Interesse an der Verpflichtung von Phillip Tietz. Der torgefährliche Stürmer steht beim Erstligaaufsteiger SC Paderborn bis Mitte 2020 unter Vertrag, hat dort aber keine Chance auf Einsatzzeiten. Daher würde ihn Paderborn gerne abgeben. Schon in der abgelaufenen Spielrunde war vom SCP an den Drittligisten FC Carl Zeiss Jena ausgeliehen.

Dort lieferte der 21 Jahre alte Angreifer eine starke Saison ab. Bei 32 Einsätzen erzielte er elf Treffer und bereitete zudem drei Tore vor. Logisch, dass der 1,90 Meter-Hüne mit dieser Bilanz im Visier der Blau-Weißen gelandet ist. Die Badener nahmen zu Tietz Kontakt auf, es gab Gespräche, erste Verhandlungen. Man wollte Tietz, der im Moment im Süden Europas in Urlaub ist, als Ergänzung und "Druckmacher" für das Angriffsduo Anton Fink und Marvin Pourié in den Wildpark locken.

Aber: Tietz scheint sich anderweitig entschieden zu haben. Das Werben der Karlsruher um den gebürtigen Braunschweiger war wohl umsonst. Wie aus dem Umfeld von Zweitligaaufsteiger Wehen Wiesbaden zu hören ist, steht der SVWW wohl kurz vor der Verpflichtung von Tietz. Die Hessen scheinen im Rennen um den Angreifer, in dem auch der FC Carl Zeiss Jena versuchte mitzumischen aber ohne Chance war, die Nase vorn zu haben. Ein Indiz dafür: Die Kontakte zum Karlsruher SC sind im Moment erloschen.