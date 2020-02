vor 1 Stunde Peter Putzing Karlsruhe "Pobacken zusammenkneifen und weitermachen!": KSC-Keeper Uphoff will raus aus der Abwärtsspirale

Gegen Wiesbaden und Fürth hatte er gepatzt, stand vor der Winterpause noch heftig in der Kritik - aus der Ruhe bringen konnte das KSC-Torhüter Benjamin Uphoff aber nicht, im Gegenteil. Wie er sich zurück zu alter Form gekämpft hat, wie er mit dem Konkurrenzdruck zu Kollege Marius Gersbeck umgeht und wie er die Mannschaft nach den letzten Niederlagen wieder zurück in die Spur bringen will - Peter Putzing rückt ihn in der exklusiven ka-news.de-Serie ins "KSC-Spotlight".