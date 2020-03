Mit nur 14 Mann auf Punktejagd: Wie der KSC mit knapper Besetzung gegen Darmstadt bestehen will

Am Samstag, 14.März, um 13 Uhr geht der KSC in das wichtige Spiel gegen Darmstadt. Aufgrund des Corona-Virus muss der KSC auf die Unterstützung seiner Fans im Stadion verzichten. Trainer Christian Eichner indes zieht aber dennoch sämtliche Personal-Register, um den Abstiegskampf zu gewinnen.

Die heiße Phase der Vorbereitung des KSC auf die so eminent wichtige Partie gegen den SV Darmstadt 98 begann am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Trainerteam, Betreuer und der komplette KSC-Kader nahmen daran teil.

Diese Teambuildingmaßnahme soll helfen, dass gegen die "Lilien" aus Darmstadt am Samstag endlich wieder ein Heimsieg eingefahren werden kann. Den letzten Dreier im Wildpark gab es Ende November 2019 - ein 4:1 gegen Regensburg.

Das soll sich nun ändern, hierfür arbeitet Chef-Coach Christian Eichner schon fleißig am Personal-Puzzle. Wer von Beginn an aufläuft, steht noch nicht fest.

Kobald und Ben-Hatira gesperrt

Problematisch dabei: "Eiche" muss in diesem Spiel auf Christoph Kobald (fünfte gelbe Karte) und auf Änis Ben-Hatira (Rot wegen einer Notbremse) verzichten. Auch Dirk Carlson ist ein Wackelkandidat. Er erlitt in Heidenheim eine Knöchelverletzung.

Burak Camoglu trainiert nach seinen muskulären Problemen wieder. Auch Linksfuß Marc Lorenz nimmt nach seinen Rippenbrüchen wieder an den Übungseinheiten teil.

Doch ob es für "Lore" nach der langen Fehlzeit in Sachen Fitness bis Samstag reicht? "Stand jetzt haben wir 14 Mann im Kader", so Christian Eichner bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag. Der Trainer hofft, dass die Wackelkandidaten Möbius, Lorenz und Carlson bis Samstag wieder fit werden.

Denn eines wurde zuletzt beim bitteren 1:3 in Heidenheim überdeutlich: Die Talfahrt des KSC geht nicht nur weiter, sie nimmt immer mehr geradezu schwindelerregendes Tempo auf. Die Badener sind nun mit mageren 24 Zählern auf dem Konto Tabellenvorletzter. Der Punkte-Rückstand zum rettenden Ufer: Schon vier Punkte.

Siege sind notwendiger denn je

Jetzt stehen für die Wildparkakteure zwei Heimspiele auf dem Programm: Zunächst kommt Darmstadt 98, am Freitag danach, am 20. März, empfangen die Blau-Weißen den VfL Bochum. Zwei Siege sind eigentlich Pflicht, will man nicht schon Wochen vor Saisonende als Absteiger feststehen.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe KSC und der sichere Klassenerhalt: Noch 16 Punkte fehlen - reicht das bis Saisonende?

Trainer Eichner stehen für das Abwehrzentrum nur noch die Routiniers Daniel Gordon (35) und David Pisot (32 ) zur Verfügung. Im aufgeblähten KSC-Kader gibt es nur drei Innenverteidiger, aber vier Torhüter. Dass einer vom Duo Gordon/Pisot ausfällt, daran denkt man im Wildpark besser nicht.

Optimistisch denken ist die Devise

Dennoch versucht Eichner positiv zu bleiben, lobt sein Team, das trotz 1:3 Moral und Kampfeswille bewies und eine gute zweite Halbzeit ablieferte. "Für die zweite Halbzeit können wir uns zwar nichts kaufen, aber in unserer Situation war die Reaktion extrem wichtig!"

In Heidenheim nominierte Eichner den gelernten Außenbahnspieler Änis Ben-Hatira auf der Zehnerposition. Mutig? Wohl eher der Griff nach dem Strohhalm, denn für diese Position gibt es im Kader keinen zweitligatauglichen Akteur.

Es wurde wieder einmal deutlich: Der Kader ist zu eindimensional besetzt, zu viele ähnliche Typen. Es fehlen kreative Akteure, es fehlt an Tempo im Kader. Dennoch traut "Eiche" seinem Team "einen Sieg absolut zu".

Dieser Artikel wurde nachträglich bearbeitet.