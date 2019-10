vor 39 Minuten Peter Putzing Karlsruhe "Könnte ein Stabilisator vor der Abwehr werden" - Alois Schwartz lobt Alexander Groiß nach seinem Zweitligadebüt

Es war gleich ein doppeltes Debüt für Alexander Groiß, als er für den Karlsruher SC in Darmstadt zum Einsatz kam. Der vielseitige Defensivspieler stand erstmals in einem Zweitligaspiel auf dem Feld und auch erstmals überhaupt in der laufenden Spielrunde. Peter Putzing wirft in seiner Serie "KSC-Spotlight" einen Blick auf die Leistung des Spielers.