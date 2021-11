vor 3 Stunden Lukas Hiegle Karlsruhe Wunderwaffe Hofmann lässt den Karlsruher SC weiter nach oben schielen

In einem munteren Samstagabendspiel gegen den Hamburger SV, in dem es viel hin und her ging, sicherte sich der Karlsruher SC am Ende einen Punkt. Mal wieder war es Stürmer Philipp Hofmann, der sich als treffsicherster Akteur in Blau-weiß erweisen konnte. Doch nicht nur wegen seines Treffers war Hofmann einer der besten Karlsruher im Nebel vom Wildpark. Von seinem gesamten Auftreten her, ging der Stürmer voran und machte dem HSV das Leben schwer.