vor 3 Stunden Karlsruhe Wer kommt, wer geht? KSC-Gerüchteküche brodelt auch nach O’Shaughnessy-Transfer weiter

Auch nach der Verpflichtung von Daniel O’Shaughnessy steht das Personalkarussell beim Karlsruher SC nicht komplett still. Es halten sich weiter Gerüchte rund um Ab- und Zugänge bei den Blau-Weißen. Peter Putzing hat sich in der Gerüchteküche einmal umgehört und erklärt, was bis Transferschluss noch beim KSC passieren könnte. Außerdem wirft er einen ersten Blick auf die neueste Errungenschaft des KSC.