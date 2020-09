Seine Hauptaufgabe? Tore schießen. Diesen Job hat Boubacar Guèye bisher noch nicht erfüllt. Die Analysen nach seinen - wenn auch wenigen - Einsätzen im Trikot des Karlsruher SC ähneln sich. Der Winterneuzugang aus Paderborn war stets bemüht, engagiert, aber er blieb - bis auf eine Ausnahme - ohne den gewünschten Torerfolg.

Dennoch: Der Stürmer des KSC bei seinen zwei Ligaeinsätzen in dieser Saison bisher nicht enttäuscht. Wenn es für die Gegner Gefahr durch den KSC gab, dann nur von Babacar Guèye.

Guèye gegen Bochum im Pech

Der Hofmann Ersatz hatte beim 0:1 gegen den VfL Bochum schlicht und einfach: Pech. Nach einer halben Stunde landete ein gut getimter Kopfball an der Latte. In Halbzeit zwei wurde er wieder per Kopfball gefährlich. Doch auch da zappelte die Kugel nicht im Netz des Gästegehäuses.

Der Senegalese - Vertreter Nummer eins für Torjäger Philip Hofmann - war engagiert. Fünf Torschüsse, wenn auch allesamt ohne Erfolg, belegen das.

Fitness fehlt noch

Aber: Man merkte ihm auch mit zunehmender Spieldauer an, dass er - aufgrund der fehlenden Spielpraxis in den letzten Monaten - in Sachen Fitness noch Luft nach oben hat. Dies belegt die eher mittelmäßige Laufleistung von 9,9 Kilometern. Allerdings sollte man bei Beurteilung dieses Wertes berücksichtigen, dass Guèye erkältet war, dennoch spielte.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Namenssponsor gesucht: Verliert Karlsruhe sein "Wildparkstadion"?

Seine Zweikampfbilanz ist mit 60 Prozent gewonnener Duelle gut. Der 1,93 Meter-Hüne bringt 82 Kilogramm auf die Waage. Zählt eher zu den geschmeidig agierenden Angreifern, als zu der Kategorie: Kampfmaschine.

Seine Stärken: Schnelligkeit, Dynamik, gutes Kopfballspiel und gute Technik. Erfahrung hat der 25 Jahre alte, in Dakar geborene Stürmer schon etliche gesammelt.

Vor seinem Wechsel in den Wildpark stand er schon bei fünf (Troyes AC, Hannover, Zulte Waregem, VV St. Truiden, Paderborn) europäischen Clubs unter Vertrag.

Lob von Eichner

Trainer Christian Eichner ist weit davon entfernt, den Hofmann Backup zu kritisieren: "Baba war gegen Bochum viel aktiver, viel lebendiger als die Woche davor in Hannover." Dass er Zeit brauche sei normal.

"Als er zu uns kam hatte er zuvor lange ganz wenig Einsätze, dann körperliche Problem. Jetzt geht es aufwärts", analysiert "Eiche" und ergänzt: "Ich war zufrieden mit Baba, weil ich weiß, was für eine Durststrecke er hinter sich hat."

Bei seinem Wechsel zum KSC erklärte Guèye, er wolle der Mannschaft mit seinen Toren helfen. Bei allem Willen und Engagement - so richtig hat dieses Vorhaben noch nicht funktioniert.

Bilanz: elf Einsätze - ein Tor

Ein Treffer in elf Einsätzen für den Wildparkclub - ausbaufähig… Doch etwas macht Hoffnung: Der KSC tritt am Samstag in Regensburg an. Dort hat Guèye vergangene Saison gezaubert. Die Fächerstädter verloren zwar am 17. Juni 2020 beim "Jahn" mit 1:2, aber "Baba" traf für die Badener.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Das KSC-Küken dreht auf: Benjamin Goller "hat großes Potential"

Bei seinem Tor vernaschte er drei Gegenspieler - tolle Aktion! Wiederholung erwünscht - und dringend benötigt!