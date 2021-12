vor 16 Stunden Karlsruhe Welchen KSC sehen die Fans 2022? Coach Christian Eichner erklärt, was besser laufen soll und wie O`Shaughnessy dabei hilft

Was dürfen die Fans des Karlsruher SC von ihrem Lieblingsklub im neuen Jahr 2022 erwarten? Verbesserungspotenzial ist auf vielen Ebenen vorhanden. Coach Christian Eichner hofft vor allem darauf weniger mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Muss zum Trainingsauftakt aber weiterhin auf eine Hand voll Profis verzichten. Wie er die Rückrunde angehen will und welche Rolle Neuzugang Daniel O`Shaughnessy haben könnte, erklärt Peter Putzing in seinem Jahresausblick.