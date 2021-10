vor 2 Stunden Lars Notararigo Karlsruhe/Kuppenheim Steinmetz mit chirurgischer Aufgabe: Gabriel Leichsenring will dem "Nackten Mann" des KSC eine "Wiedergeburt" schenken

Jahrzehntelang war er der steinerne Wächter über das KSC-Stadion. Im November 2019 jedoch musste der "Nackte Mann" dem Neubau des Wildparks weichen, nach Jahren in Wind und Wetter versprach man ihm eine Verjüngungskur. Zwei Jahre musste er darauf warten. Nun, in den fachmännischen Händen von Chefrestaurator Gabriel Leichsenring, soll der Nackte Mann für seine Rückkehr in den Wildpark wieder in neuem Glanz erstrahlen. ka-news.de hat ihn in Kuppenheim besucht.