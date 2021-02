vor 8 Stunden Karlsruhe Er schenkt dem KSC den Derby-Sieg: Kyoung-Rok Choi ist "ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann"

Kyoung-Rok Choi hatte einen großen Anteil daran, dass der KSC nach einem 0:2-Rückstand beim Baden-Derby in Sandhausen noch einen 3:2-Auswärtssieg feiern konnte - nein: Der 25-Jährige hatte einen sehr, sehr großen Anteil am vierten Auswärtssieg des KSC in Folge. "Doppelpack"-Choi war nach dem Seitenwechsel Dreh- und Angelpunkt des KSC-Spiels, er nahm seine Tarnkappe ab, die er - wie das komplette Team - in den ersten 45 Minuten getragen hatte.