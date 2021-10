vor 9 Stunden Karlsruhe Spielt er gut, spielt auch der KSC gut: "Kyoung-Rok Choi kann immer ein Spiel entscheiden"

Der Koreaner Kyoung-Rok Choi hatte in Regensburg eine etwas andere Rolle als in den Wochen zuvor: Der Mann aus Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, agierte zentral im Mittelfeld und dort sehr offensiv - und sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass es sofort auffällt, wenn er einmal einen Gang zurückschaltet.