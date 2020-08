Der Karlsruher SC ist zur Vorbereitung auf die neue Saison 2020/21 für eine Woche nach Österreich gefahren. In Bad Leonfelden bereiten sich die Profis für den Start der Zweiten Liga vor. Noch steht der Kader nicht fest - wer sich gut schlägt und wie das Training läuft. Die Neuigkeiten im Überblick.

Dienstag, 25. August

17:19 Musik und Geburtstagsüberraschung

Auch am Dienstag standen die Profis des Karlsruher SC wieder auf dem Trainingsplatz in Oberösterreich, bevor es am morgigen Mittwoch im Test gegen den FSV Zwickau und SKN St. Pölten geht.

Zur richtigen Einstimmung auf die Trainingseinheiten gab es für die Spieler von Co-Trainer Zlatan Bajramovic etwas "auf die Ohren".

Doch manchmal hilft alles Eingrooven nichts - nicht alle sind schließlich zum Torwart geboren!

Neben dem Training gab es für ein Mitglied der Blau-Weißen heute einen besonderen Grund zur Freude: KSC-Physiotherapeutin Julia Bohn hat im Trainingslager ihren 32. Geburtstag gefeiert. Dafür gab es eine nasse Überraschung ihrer Schützlinge. Auch wir wünschen: Alles Gute zum Geburtstag!

Montag, 24. August

16:42 Training, Training, Training

Nach seinem Sieg gegen den Linzer ASK und einem wohlverdienten Tag Trainingspause steht der Karlsruher SC heute wieder auf dem Trainingsplatz.

Der Tag begann für die Profis mit Bodenübungen...

...bevor es morgens und nachmittags auf den Rasen ging.

Natürlich auch mit dabei: Die Neuzugänge der Blau-Weißen!

Sonntag, 23. August

17:50 KSC-Fans gelangen vor Anpfiff ins Stadion

Durch einen offenen und unbewachten Eingang hatten sich am Samstag laut der oberösterreichischen Polizei einige KSC-Fans vor Anpfiff des Testspiels ins Stadion begeben. Der Karlsruher SC stellt dies auf seinem Twitter-Profil richtig - zuvor hatte er in seinem Spielbericht von Grazer Fans gesprochen.

Weiterhin appelliert der Verein "an die Einhaltung der Corona-Konzepte, nur so ist Fußball derzeit überhaupt möglich!"

09:00 Belohnung für Sieg

Nach dem erfolgreichen Testspiel gegen den Linzer ASK gibt's heute die Belohnung: Einen freien Tag!

Samstag, 22. August

Im Rahmen des Trainingslagers in Österreich konnte der Karlsruher SC sein zweites Testspiel siegreich gestalten. Bei der Premiere des neuen Heimtrikots besiegten die Blau-Weißen den Linzer ASK mit 2:0. Die Tore für die Eichner-Elf erzielten Philipp Hofmann und Marco Djuricin.

Freitag, 21. August

16:07 KSC-Profis in der Eistonne

Nach der Trainingseinheit am Morgen folgte das erste Mal ein Spiel in voller Besetzung, nämlich elf gegen elf. Elf Spieler muss Trainer Christian Eichner auch am ersten Spieltag auf den Platz schicken, dieser wurde heute terminiert und findet am 19. September um 13 Uhr in Hannover statt.

Am morgigen Samstag wird die Mannschaft um 17 Uhr ein Testspiel gegen den Linzer ASK absolvieren. Eigentlich war für 11 Uhr bereits ein Testspiel gegen SK Vorwärts Steyr eingeplant - aufgrund eines Corona-Falls in der dortigen Mannschaft muss das allerdings nun ausfallen.

Doch egal ob zwei oder ein Spiel: Trainiert wird gleich hart. Doch nicht nur die Spieler haben den Ball am Fuß, auch Cheftrainer Christian Eichner, der selbst jahrelang KSC-Profi war, kickte schon fleißig mit.

Nicht nur in Karlsruhe meint es die Sonne gut mit uns, sondern auch in Bad Leonfelden. Nach dem Schwitzen auf dem Platz ging es für die Spieler zur Abkühlung eine Runde in die Eistonne, bevor am Nachmittag die nächste Einheit auf dem Plan steht.

Donnerstag, 20. August

10:00 Start in das erste Training

Der KSC startet heute in den ersten vollen Trainingstag in Bad Leonfelden. Nach dem gestrigen 2:2 im Testspiel gegen Unterhaching müssen die Jungs heute zwei Mal auf dem Trainingsplatz antreten, um in der österreichischen Sonne zu schwitzen.

Mit auf dem Trainingsplatz ist Neuzugang Philip Heise, der seine erste Einheit im blau-weißen Dress absolviert. Beim gestrigen Testspiel konnte er sich noch nicht präsentieren, dafür gibt es aber sicherlich in den nächsten drei Testspielen genügend Zeit.

Nicht nur die gesamte Mannschaft ist mit im Trainingslager, sondern auch 100 bis 200 Fans, welche der ka-news.de-Redaktion Bilder vom Training zugesandt haben.

07:30 Der Tag beginnt mit einem Sportler-Frühstück

Um 7.30 Uhr beginnt der Tag bei den Profis des Karlsruher SC, um 10 Uhr geht es los mit der ersten Trainingseinheit. Nachdem die Mittagssonne ihren Zenit überschritten hat, werden am Nachmittag ein zweites Mal die Fußballschuhe geschnürt.

Mittwoch, 19. August

16:26 Pouré absolviert eigenes "Trainingslager"

Während der KSC im Trainingslager für die Saisonvorbereitung schuftet, muss einer zu Hause bleiben: Marvin Pourié. Der Stürmer darf zwar am Mannschaftstraining teilnehmen, von der Fahrt nach Österreich wurde er allerdings ausgeschlossen.

Trainer Christian Eichner plant nicht mehr mit ihm. "Wir haben ihn für die kommenden neun Tage freigestellt, damit er sich bei anderen möglichen Interessenten vorstellen kann", erklärte Sportchef Oliver Kreuzer gegenüber den "Badischen Neuesten Nachrichten".

Der Noch-KSC-Spieler scheint das allerdings mit Humor zu nehmen: Am Mittwochnachmittag postet er ein kurzes Video, das ihn und seine Frau beim Entspannen an einem Badesee zeigt - während seine Mannschaftskollegen bei ihrem ersten Testspiel gegen Unterhaching schwitzen. Seine treffende Beschreibung des Videos: "Trainingslager läuft", versehen mit dem Hashtag "#Saisonvorbereitung".

14:44 Das erste Testspiel steht an

Am Mittwoch ging es los ins Trainingslager. Bevor sie am Reiseziel ankommen, gibt es auf halber Strecke das erste von vier Testspielen während des Trainingslagers.

In Österreich wird nicht nur fleißig trainiert, sondern vielleicht auch der ein oder andere Prof-Vertrag geschlossen. Paul Löhr könnte als weiteres Jung-Talent zum KSC-Kader stoßen, verriet Torwart Markus Miller im Gespräch mit ka-news.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe KSC reist ins Trainingslager: Kommt Jung-Talent Paul Löhr in den Kader?

Am Anreisetag steht auch das erste Testspiel auf der Agenda: Gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Trainer Christian Eichner nutzt das Testspiel, um verschiedene Mannschaftskonstellationen auszuprobieren.

Zur Halbzeit steht es 1:1.

Dieser Artikel wird stetig aktualisiert.