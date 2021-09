vor 9 Stunden Karlsruhe KSC-Analyse: Defensive, aber sonst nix - geht so ausgewogene Transferpolitik?

Nichts geht mehr. Am 31. August um 18 Uhr schloss das Transferfenster in den deutschen Profiligen und damit auch für den Karlsruher SC. Auf einen Neuzugang warteten die Fans vergebens. Die Last-Minute-Leihe von Fröde könnte zu Problemen im Laufe der Hinrunde führen. Auch das Kreativitätsproblem in der Offensive wurde nicht gelöst. Derweil strotz es in einem anderen Mannschaftsteil nur so vor Qualität und Quantität. Eine Analyse.