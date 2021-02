Für Neuzugang Robin Bormuth startete das Abenteuer Karlsruher SC alles andere als optimal. Beim Saisonstart in Hannover verschuldete er nach einem Fehlpass den Gegentreffer zum 0:1. Seitdem hat sich viel getan, nicht nur beim KSC sondern auch bei Bormuth selbst. Der 1,90 Meter Hüne überzeugt nicht nur als Abwehrspieler - mittlerweile hat er sogar das Tore schießen für sich entdeckt. Außerdem scheint Bormuth voll im Team angekommen zu sein - auch bei der internen Konkurrenz. Wie unser Redakteur Peter Putzing im KSC-Spotlight feststellt.

Es gibt viele Gründe dafür, dass der KSC im Moment auf "Wolke sieben" schwebt, dass die Badener enormen Erfolg haben. Ein ganz wichtiger: der Teamgeist. Im Moment heißt es im Wildpark: Miteinander statt Neid.

Annerkennung vom Konkurrenten

Ein schönes Beispiel dafür - kurz vor Ende der Halbzeit der Partie des KSC in Bochum. Innenverteidiger Robin Bormuth läuft auf das Feld, dann kommt Daniel Gordon zu ihm: Ein aufmunternder Klaps, einige anerkennende Worte - dann der Anpfiff. Man muss wissen: Gordon flog aus der Startelf, wegen Bormuth, weil der seine Sperre abgesessen hatte. "Gordi" musste raus, obwohl er beim Zu-Null-Sieg gegen Hannover eine Topleistung ablieferte. Dennoch: Kein Groll - Fair Play.

Doch dieses Verhalten hat sich Bormuth verdient - durch mannschaftsdienliches, faires Auftreten. Top Teamgeist! Nach dem 1:0 Sieg gegen Hannover, dem ersten Spiel ohne Gegentreffer seit dem 28. November 2020 beim 1:0 Sieg gegen Paderborn, nominierte Trainer Christian Eichner nicht die gleiche Abwehrformation. Bormuth rutschte nach seiner Gelbsperre ins Team, Gordon musste auf der Bank Platz nehmen.

Das war ein Glücksgriff von Eichner: Bormuth traf zur Führung für die Badener. In Bochum erlebte Bormuth etwas Neues: Der Abwehrspieler erzielte seinen dritten Saisontreffer. Das gelang im dritten Einsatz in Folge. Drei Treffer mit dem Kopf - drei Treffer nach einem Standard. Beeindruckend. Gegen Bochum lieferte der 25-Jährige insgesamt richtig gute Arbeit ab.

Vorne und hinten top

Der Ex-Düsseldorfer war nicht nur torgefährlich, er liefert auch in seinem Kerngeschäft, der Defensivarbeit, einen richtig guten Job ab. Nach kleinen Wacklern zu Beginn wurde er stärker und stärker. So verhinderte er in der 74. Minute mit einer Kopfballabwehr, dass die Gastgeber einen Treffer erzielen konnten. Kurz danach rettete er per Grätsche.

Viele Daten belegen, dass er ein gutes Spiel ablieferte: die Passquote lag bei 66 Prozent. Die für einen Innenverteidiger so wichtige Zweikampfquote lag bei starken 80 Prozent. Gut zudem: Bormuth spielte nicht einmal Foul während der gesamten Begegnung. Der Abwehrrecke ist auf einem guten Weg, seine eigenen Ansprüche zu erfüllen.

Diese sind: "Ich will die Abwehr lautstark dirigieren, will die Kommandos geben, will etwas ausstrahlen. Für die eigene Mannschaft - aber auch für den Gegner. Ich will klar und schnörkellos Fußball spielen." Am Sonntag erhält er gegen Regensburg ganz sicher eine weitere Chance, das zu beweisen.