Die angestrebte Vertragsverlängerung zwischen dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC und Trainer Christian Eichner steht einem Medienbericht zufolge kurz bevor.

Wie die "Badischen Neuesten Nachrichten" am Montag berichten, soll der 38-Jährige in den kommenden Tagen bis zum 30. Juni 2025 unterschreiben. "Die Verlängerung wird definitiv bis Mitte der nächsten Woche passieren", sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer der Zeitung am Sonntag.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe KSC-Interview: Wann unterschreiben Sie ihren neuen Vertrag, Herr Eichner?

Eichners aktueller Vertrag bei den Badenern läuft im kommenden Jahr aus. Der frühere KSC-Profi war im Sommer 2020 zum Cheftrainer geworden, nachdem er zuvor als Interimscoach gearbeitet hatte.