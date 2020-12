KSC-Eigengewächs Batmaz bleibt nach Debüt bescheiden: "Ich nehme was der Trainer parat hat"

Gegen den Hamburger SV durfte sich KSC-Eigengewächs Mailk Batmaz erstmals von Beginn an beweisen. Dabei machte er dabei trotz Niederlage eine gute Figur. Nach seinem persönlich geglückten Startelf-Debüt bleibt der 20-Jährige bescheiden, ist aber allezeit bereit für mehr Spielminuten. Derweil bekommt er von seinem Trainer Christian Eichner Lob und gleich ein paar Hinweise, wo sich der Offensiv-Allrounder noch verbessern kann. Peter Putzing verrät im KSC-Spotlight was genau der Trainer meint.

Spieltag 13 brachte Malik Batmaz persönlich Glück. Der 20 Jahre alte Offensivallrounder schaffte es erstmals in dieser Saison in die Startelf des KSC. Und: Batmaz lieferte eine sehr gute Partie ab. Der gebürtige Brettener war enorm laufstark, ging keinem Duell aus dem Weg und hatte ein Passquote von 90 Prozent.

Batmaz mit gutem Startelf-Debüt

Sehenswert: Sein kluger Pass, den Torjäger Philip Hofmann zum KSC Treffer beim 1:2 gegen den Hamburger SV nutzte. Insgesamt gab Batmaz vier Torschussvorlagen. Nach 76 Minuten war die Kraft weg, Batmaz bat immer wieder um seine Auswechslung. Eichner dazu: "Er hat enorm viel gearbeitet. Er hat mehrfach um seine Auswechslung gebeten. Es ging nicht mehr."

Der KSC Coach brachte Batmaz vom Anpfiff an, weil der "Unruhe beim Gegner stiften kann." Das schaffte der ehemalige U-17 Nationalspieler der Türkei.

Neue Rolle

Bei seinen neun Kurzeinsätzen kam Batmaz meist auf den offensiven Außenbahnen zum Zuge. Gegen den HSV kam er als hängende Spitze neben "Tormaschine" Hofmann zum Einsatz. Eichner schätzt die Vielseitigkeit des Offensivtalents, weiß aber auch: "Malik fühlt sich im Zentrum wohler als auf dem Flügel. Wenn er im Zentrum in Laufrichtung Tor unterwegs ist, da hat er seine große Stärke."

Batmaz ist demütig, sagt er sei froh, wenn er überhaupt spielen dürfe. "Ich bin variabel und ich nehme die Position an, die der Trainer für mich parat hat." Schon während der vergangenen Woche machten sich "Eiche" und sein Assistent Zlatan Bajramovic Gedanken, Batmaz in der Startelf zu nominieren.

"Die Idee war, dass Malik mit seinem Tempo, mit seiner Körperlichkeit in den Umschaltmomenten, die wir gegen den HSV bekommen werden, für Gefahr sorgen kann", so Eichner, der sich in seiner Entscheidung bestätigt sah: "Er war richtig gut."

Hier sieht Eichner noch Luft nach oben

Batmaz ist eine ernstzunehmende Alternative für die Zukunft. Wenn er zum Gegner passt. "Die Stärke von Malik kommt dann zum Tragen, wenn er Raum hat, dann sorgte er für Furore. Wenn wir den Ball oft haben, wenn wir überlegen sind, wenn der Gegner tief steht und die Räume eng sind, dann liegt ihm das weniger." Batmaz habe "im Kombinationsspiel noch Luft nach oben. Das weiß er, daran arbeiten wir akribisch. Ich kenne ihn seit der U17, er war Torschützenkönig der U17 und U19 Bundesliga. Das ist eine Topleistung. Solch einen Spieler müssen wir beim KSC entwickeln."

Man würde noch immer ein wenig bemerken, "dass er relativ spät ins NLZ kam. Er hat noch viel Potential, er ist enorm fleißig. Torabschluss, Technik - da ist noch Luft. Aber es macht jeden Tag Spaß, weil er mit Herzblut dabei ist", so die positive Einschätzung Eichners.

Ob das talentierte Eigengewächs im ersten Spiel im Jahr 2021 in Würzburg wieder den Anpfiff auf dem Rasen erlebt, dazu meint Eichner: "Möglich, abwarten!"