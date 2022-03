vor 15 Stunden Karlsruhe KSC bei Hofmann-Vertrag weiter in der Warteschleife: Schnappt sich nun dieser Bundesligist den Torjäger?

Die Gerüchteküche brodelt, was die Zukunft von Philipp Hofmann angeht. Der Vertrag des Torjägers im Wildpark läuft nur noch bis Ende Juni 2022. Klar ist: "Hoffi" will in die erste Bundesliga - der KSC will, dass er im Wildpark bleibt, derweil scheint ein Verein aus der Bundesliga ein Auge auf den Stürmer geworfen zu haben.