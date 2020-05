vor 19 Stunden Karlsruher SC Karlsruher SC: Vereinsrat will Rücktritt von Präsident Ingo Wellenreuther

Um den Karlsruher SC vor einer drohenden Insolvenz zu retten, war in den vergangenen Tagen das "Bündnis-KSC" an die Öffentlichkeit gegangen. Die teilweise anonymen Mitglieder wollen sechs Millionen Euro bereitstellen und in KSC-Aktien anlegen - unter einer Bedingung: Der amtierende Präsident Ingo Wellenreuther solle von seinen KSC-Ämtern zurücktreten, und zwar bis zur Mitgliederversammlung am 15. Mai. Am Samstag hatte der Vereinsrat dazu abgestimmt.