vor 1 Stunde Karlsruhe/Heidenheim In Heidenheim war er "the man of the match": KSC-Verteidiger Bormuth will "klar und schnörkellos Fußball spielen"

Über eines gibt es keine zwei Meinungen: Robin Bormuth war beim 2:1-Sieg des KSC in Heidenheim "the man of the match"! Der Innenverteidiger erzielte ein Tor - natürlich markierte er seinen vierten Saisontreffer per Kopf - bereitete den zweiten Treffer vor und gewann in der Abwehr die wichtigen Zweikämpfe. Was er zu seinem fulminanten Comeback nach der Corona-Zwangspause sagt - ka-news.de hat ihm im "Spotlight".