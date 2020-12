Alexander Groiß stand gegen Fortuna Düsseldorf das erste Mal in dieser Spielzeit in der Startelf des Karlsruher SC. Dabei hatte er den schwierigen Job, Kapitän Jerôme Gondorf zu ersetzten. Nach 62 Minuten durfte der 22-Jährige dann Feierabend machen. Im Anschluss war Trainer Christian Eichner mit seinem Debütanten zufrieden - zurecht, wie Peter Putzing in seinem KSC-Spotlight feststellt. Obwohl mehr hätte herausspringen können.

Er hätte der "Man of the match" werden können. Bei seinem Saisondebüt in der Startelf des KSC hatte Alexander Groiß kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit eine Doppelchance: Marvin Wanitzek zog aus rund 20 Metern volley ab, der Ball kam von Gäste-Keeper Florian Kastenmeier irgendwie zu Groiß. Der 22-Jährige fackelte nicht lange, wollte die Kugel ins Netz befördern, gleich zweimal - und zweimal scheiterte er am toll reagierenden Kastenmeier. Hätte Groiß den Ausgleich markiert - dann wäre wohl noch alles für den KSC drin gewesen…

Schwere Aufgabe für Groiß

Groiß hatte die Mamutaufgabe Kapitän Jerome Gondorf zu ersetzen. Und das, obwohl er kaum Spielpraxis vorweisen konnte. Bisher: zwei Einwechslungen - fünf Minuten stand der Mittelfeldspieler insgesamt auf dem Rasen. Doch der 190-Zentimer-Mann ging die Sache forsch und selbstbewusst an.

Grätschte, warf sich in jeden Zweikampf und versuchte zudem das Offensivspiel anzukurbeln. Man sah Groiß gar über die Flügel mit nach vorne stürmen. Klar ist: Einen abgezockten, 32 Jahre alten, enorm erfahrenen Gondorf zu ersetzen, ist für einen Youngster sehr, sehr schwer.

Eichner zufrieden

Aber: Groiß enttäuschte nicht, auch wenn es ihm nicht gelang, den gelbgesperrten Kapitän, den Chef im Mittelfeld durchgängig adäquat zu ersetzen. Der 22-Jährige war engagiert, konnte der Partie aber keine entscheidenden Impulse geben.

Trainer Christian Eichner zum Auftritt von Groiß: "Es war sein erstes Saisonspiel vom Anpfiff an, und es war ordentlich." Man dürfe nicht vergessen, "dass Alex keine einfache Zeit hinter sich hat. Er bringt von den Voraussetzungen her viel mit. Es ist normal, dass bei einem jungen Spieler nicht immer alle Kabel in die richtige Buchse kommen. Aber: Ich war zufrieden."

Die Zahlen zum Groiß-Debüt

Die Daten belegen, dass Groiß nicht enttäuschte. 8,33 Kilometer in einer Stunde abzuspulen - gut. Auch seine Passquote von 61 Prozent ist in Ordnung. In Sachen Zweikampfbilanz lieferte er richtig gute Werte ab, gewann 67 Prozent aller Duelle mit Düsseldorfer.

Dennoch: Am Donnerstag im Erzgebirge gegen Aue wird er wohl wieder auf der Bank Platz nehmen müssen, denn Kapitän Gondorf ist wieder spielberechtigt.