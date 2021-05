Die Saison des KSC ist mit einem beeindruckenden Sieg gegen Heidenheim zu Ende gegangen. Das Saisonziel ist erreicht, der Klassenerhalt geschafft. Zeit, auf die einzelnen Erfolge, aber auch Enttäuschungen der vergangenen Spielzeit der Blau-Weißen zurückzublicken. Vom Spieler der Saison bis zu einem neuen Rekord - ein Saisonrückblick.

Besonders beeindruckend beim KSC: Die Auswärtsstärke der Badener. Die Wildparkprofis beendeten die Saison als zweitbeste Auswärtsmannschaft, gewannen auf gegnerischem Gelände 31 Punkte, nur Aufsteiger Spvgg Greuther Fürth war mit 33 verbuchten Zählern erfolgreicher. Der KSC traf in den letzten 15 Auswärtsspielen immer, kein anderer Zweitligist kommt an diese Erfolgsserie auch nur annähernd heran. Die Blau-Weißen stellten mit dieser Super-Serie einen neuen Clubrekord in der 2. Bundesliga auf.

50 Punkte-Marke gekackt

Mit zwei Siegen in Serie, mit dem Sprung auf Rang sechs in der Abschlusstabelle verabschiedet sich der KSC aus der Zweitligaspielrunde, aus einer Saison, die alle positiven Erwartungen übertraf. Nachdem der Klassenerhalt - und damit das große Saisonziel - schon länger sicher war, schafften die Karlsruher durch das 2:1 in Heidenheim auch das selbstgesteckte Ziel Nummer zwei: Durch den Auswärtsdreier Nummer neun knackten die Badener die 50 Punkte-Marke.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Die Stimmen zum KSC-Spiel gegen FC Heidenheim: "Das heute war ein würdiger Abschluss"

Der Auswärtssieg basierte wieder einmal auf einer enormen Effizienz und der sehr großen Torgefahr der Elf von Trainer Christian Eichner nach Standards. Sowohl der Treffer von Innenverteidiger Robin Bormuth - sein viertes Saisontor - wie das Siegtor durch Babacar Guèye fielen nach einem Standard.

Apropos Abwehrspieler Bormuth: Insgesamt trafen KSC-Defensivspieler in der Saison 2020/2021 neunmal. Und: Insgesamt erzielten die Blau-Weißen in der abgelaufenen Spielrunde 20 Tore nach einem Standard. Für Eichner war es nicht überraschend, dass seine Elf in Heidenheim nach ruhenden Bällen Erfolg hatte.

Erst Pause, dann Trainingsbeginn

"Nach zehn Minuten war mir fast klar, dass dieses Spiel von Standardsituation entschieden wird. Das war dann auch so. Obwohl wir nicht mehr so viel große Spieler haben, sind wir auf diesem Gebiet vorne dabei." Eichner freute sich zum Saisonabschluss über eine Partie, "die ein Mentalitätsspiel war, von zwei Mannschaften die über die gleichen Werte kommen".

Nach der Rückkehr aus dem Schwäbischen endete für Trainerstab und Kader die Saison. Auf ein Abschlusstreffen einen Tag später wurde verzichtet. Jetzt sollen die Akteure "zehn, zwölf Tage total abschalten, absolut relaxen". Dann habe jeder ein Trainingsprogramm abzuarbeiten, ehe Eichner und sein Assistent Zlatan Bajramovic Mitte Juni den neuen Kader im Wildpark begrüßen werden.

Noch Luft nach oben haben die Karlsruher bei der Laufleistung. In diesem Ranking belegen sie lediglich Position 15. Leader: der FC Heidenheim. Die Schwaben liefen 150 Kilometer mehr als die Badener. Bester KSC Profi auf diesem Gebiet: Marvin Wanitzek mit im Schnitt 11,52 Kilometer pro Begegnung. Auch Marco Thiede und Kapitän Jerome Gondorf landeten mit ihren Laufleistungen unter dem besten Dutzend der Liga.

Und nächste Saison - Aufstieg?

Der Spieler der Saison? Marco Thiede? Torhüter Marius Gersbeck oder gar der Youngster Tim Breithaupt? Coach Eichner fällt es schwer, einen seiner Spieler hervorzuheben: "Breithaupt hat nur ein paar Spiele, die hat er gut gemacht, aber man muss ihm Zeit geben, das zu verarbeiten. Man sollte ihn auch nicht unter Druck setzen. Thiede und Gersbeck haben ein tolles Jahr hinter sich. Aber auch Gondorf, Hofmann, Choi und Lorenz."

Der Blick nach vorne: Nachdem man Rang sechs in der Abschlusstabelle erreichte, werden die Erwartungen an die kommende Saison sicher hoch sein. Manche werden von Aufstieg reden. Ist das berechtigt? Eichner bleibt gelassen: "Ich kann und will es niemand verbieten, davon zu reden. Für mich ist das kein Druck, ich muss alles realistisch bewerten. Man muss sich nur das Teilnehmerfeld in Liga zwei anschauen. Es gibt Teams, die aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten hinter uns stehen müssten. Wir haben die Absicht und den Ehrgeiz wieder eine ruhige Saison zu spielen."