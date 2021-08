vor 9 Stunden Karlsruhe Der KSC im Kother-Dilemma: Hilft jetzt nur noch eine Leihe?

Was ist nur los mit Dominik Kother? Seit seinem schnellen Durchbruch samt wichtigem Tor zum Klassenerhalt geht die Entwicklung des Flügelspielers beim Karlsruher SC in eine Richtung, die den Verantwortlichen nicht unbedingt gefallen dürfte. Zuletzt schaffte es der Bruchsaler gegen Werder Bremen nicht mal mehr in den Kader von Christian Eichner, obwohl Kother weder verletzt noch durch Undiszipliniertheiten auffiel.