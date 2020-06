Dauerhaft in KSC-Startelf? Talent Kother spielt unbekümmert und mit "einem Hauch Genialität"

Sein Startelfdebüt im Derby des Karlsruher SC gegen den VfB Stuttgart zu erleben - davon träumt wohl jeder, der in der Jugend des KSC ausgebildet wurde. Dominik Kother ist das gelungen. Nach 49 Spielminuten in Liga zwei, die er allesamt nach Einwechslungen absolvierte, stand er erstmals beim Anpfiff auf dem Rasen.

KSC Coach Christian Eichner hatte den Mut, brachte den jungen Kother in der Startelf. Der 20-Jährige sollte das Dauer-Problem "offensive Außenbahn" lösen. Das gelang.

Eichner: "Lege ab und zu die schützende Hand über ihn"

Eichner bestätigt Kother, dass der sich diese Nominierung über die Monate hinweg verdient habe. "Er ist ein Talent, aber: Er muss versuchen jeden Tag einen Schritt nach vorne zu kommen. Ich lege ab und zu die schützende Hand über ihn."

Das war schon im Spiel gegen Stuttgart so. Eichner wechselte den jungen Mann nicht wegen nachlassender Leistung aus, sondern um ihn zu schonen. Denn: Beim Spiel in Regensburg wird Kother wohl erneut den Anpfiff auf dem Rasen erleben.

Derbysieg ist "gutes Gefühl"

Der Offensivspieler war gegen den VfB von Beginn an hellwach. Der Startelfdebütant hatte den Fehlpass des Stuttgarter Innenverteidigers Marcin Kaminski in Minute sieben geahnt, schnappte sich die Kugel, spielte dann flugs zu Gerome Gondorf - der sah den freien Marvin Wanitzek: 1:0!

Der agile Kother war nach Schlusspfiff fast sprachlos ob des Erlebten. Ein Derbysieg sei "ein gutes Gefühl", war alles, was er, völlig ausgepumpt, sagen konnte. Er hatte etliche gute Szenen in der Partie, ließ nach rund einer Stunde auch per Kopfball seine Gefährlichkeit aufblitzen.

Kother hat wichtige Unbekümmertheit

Der talentierte Nachwuchsmann gab alles, lief in 70 Minuten fast acht Kilometer. Bemerkenswert: Seine Zweikampfbilanz. Der gebürtige Bruchsaler gewann 62 Prozent seiner Duelle. Für einen Offensivspieler ein richtig guter Wert.

Der junge Mann verfügt über die so wichtige Unbekümmertheit. Aber: körperlich kann und muss er zulegen. Denn bei 180 Zentimetern Größe bringt er gerade einmal 67 Kilogramm auf die Waage. Da fehlt schon noch etwas an Muskelmasse

Kother ist KSC-Eigengewächs

Die Badener können sich auf ein tolles Eigengewächs freuen. Dabei war Kother vor ein paar Jahren eigentlich schon weg vom KSC. In der U16 hatte der tolle Techniker kaum Einsatzzeiten, da sah seine Zukunft im Wildpark alles andere als rosig aus. Da sich gleichzeitig der SV Sandhausen enorm darum bemühte, den Offensivspieler in den Hardtwald zu locken, war er eigentlich schon weg vom KSC.

Doch sowohl Marc Meister wie auch Lukas Kwasniok, die damals zwar nicht Trainer von Kother waren, sondern in anderen U-Mannschaften die Verantwortung trugen, setzten sich vehement dafür ein, dass Kother dem KSC erhalten blieb. Beide hatten dessen Talent erkannt. Nach einem Gespräch, das Kwasniok mit den Eltern vom Kother führte, konnte der Abgang in allerletzter Sekunde verhindert werden.

Zum Glück: Denn das KSC Eigengewächs hat großes Talent. Er ist schnell, trickreich - ein guter Techniker, der auch über einen guten Torabschluss verfügt. Ex-Trainer bescheinigen ihm einen "enormen positiven Spieltrieb, eine große Veranlagung, bisweilen gar einen Hauch von Genialität."