Robin Bormuth war der Pechvogel beim jüngsten Unentschieden des Karlsruher SC in Paderborn. Gleich zweimal fälschte er einen Schuss unhaltbar ins eigene Gehäuse ab. Die Reaktion des Innenverteidigers fällt nach dem Spiel entsprechend deutlich aus. Peter Putzing mit dem KSC-Spotlight.

So etwas, wie in Paderborn hat Robin Bormuth in seiner Profikarriere wohl noch nie erlebt. Gleich zweimal fälschte der KSCInnenverteidiger beim 2:2 der Badener in Paderborn gegnerische Schüsse unglücklich ab, zweimal zappelte die Kugel danach - unhaltbar für Keeper Marius Gersbeck - im Netz des KSC.

Eichner: "Zwei Kacktore!"

Zunächst lenkte er den Schuss von Dennis Srbeny ab, dann war es einer von Chris Führich, der die Kugel alles andere als ideal getroffen hatte, den Bormuth abfälschte und der im linken Eck des KSC Tores einschlug (69.). Ganz, ganz bitter für den Defensivmann. Für die Beschreibung der beiden Gegentreffer fand Trainer Christian Eichner drastische Worte: "Das waren zwei Kacktore!"

Unglücksrabe Bormuth formulierte ähnlich: "Das waren zwei absolute Dreckstore, die wir bekommen haben. Ich versuche den Ball zu klären, der geht wieder zu einem Paderborner Spieler, der schießt und ich bekomme ihn gegen die Knöchel und von da geht er rein … so ist halt manchmal Fußball“, sagt der Ex-Düsseldorfer und zuckt ein wenig hilflos mit den Schultern und dachte dabei wohl auch an den Elfmeter, den Torjäger Philipp Hofmann nicht ins Paderborner Tor brachte. Am Ende sei es, "vielleicht eher ein Punktgewinn" gewesen.

Dem Team zollte Bormuth Respekt. Es sei prima gewesen, "dass wir weitergemacht haben, dass wir nach dem verschossenen Elfmeter, die vier Minuten danach noch ordentlich genutzt und uns dann belohnt haben. Das macht Babacar dann natürlich super und wir fahren mit einem 2:2 nach Hause", lobt er Teamkollegen Babacar Guèye.

"Jetzt erst recht"

Schon zuvor sei die Moral super gewesen: "Du kriegst so ein Dreckstor, dann kämpfst du dich gerade wieder ran und dann bekommst du das zweite Dreckstor." Nach dem verschossenen Elfmeter habe er gedacht: "Scheiße, jetzt hat er das Ding verschossen. Aber: *Jetzt erst Recht.'"

In den 26 bisher ausgetragenen Begegnungen der Saison kam der Abwehrspieler, der im Badischen Vertrag bis 2022 hat, in 24 Partien zum Einsatz, stand 22-mal in der Startelf. Dabei bewies Bormuth, dass er ein fairer Spieler ist: Nur 17 Fouls insgesamt belegen das. Dass der 25 Jahre alte Abwehrspieler einen Torriecher hat, beweisen die immerhin schon drei erzielten Treffer. Allesamt waren Kopfballtore.

In seinen 66 Zweitligaspielen traf er sechsmal ins gegnerische Netz. Die Daten des 190-Zentimeter-Mannes, der 87 Kilogramm auf die Waage bringt, beim Spiel in Paderborn: Die Laufleistung lag bei exakt 10,85 Kilometern. Seine Passquote betrug 73 Prozent. Die Zweikampfquote lag bei 25 Prozent. Im Laufe dieser Saison gewann Bormuth sowohl bei Luftzweikämpfen wie auch bei Bodenzweikämpfen 55,56 Prozent. Sprich: Etwas mehr als jedes zweite Duell wurde von Bormuth siegreich gestaltet.