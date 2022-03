Das Match gegen Erzgebirge Aue am vergangenen Freitag markierte seinen neunten Startelf-Einsatz in Liga zwei. Lucas Cueto hat es beim KSC insgesamt - mit elf Einwechslungen - in dieser Saison auf 856 Spielminuten gebracht. Für den Außenbahnspieler, der vor seinem Wechsel in den Wildpark keine Zweitliga-Erfahrung hatte, eine ordentliche Bilanz. Seine Leistung im Erzgebirgsstadion allerdings: noch ausbaufähig.

In Aue durfte der in wenigen Tagen 26 Jahre alte Lucas Cueto, dessen Vater spanische Wurzeln hat, erneut vom Anpfiff an mitmischen. Er warf das in die Waagschale, was ihn auszeichnet: Einsatz, Tempo, Lauffreude. Schon in der ersten Minute schlug er den Ball flach von links in den Strafraum der Auer, allerdings landete die Kugel beim Gegner.

In den ersten Minuten ist Cueto gewohnt agil

Als Linksverteidiger Philip Heise, der eine starke Partie ablieferte, eine Nachlässigkeit unterlief und er den Ball verlor, sprintete Cueto nach hinten, bügelte das Missgeschick aus. Da Gegenspieler John-Patrick Strauß oft die Auer Offensive unterstützte, musste Cueto etliche Abwehrarbeit verrichten. Den Job erledigte er gut. Zweikampfquote: 62 Prozent - sehr respektabel.

In den ersten zehn Spielminuten war Cueto gewohnt agil, wollte immer den Ball. Aber: Er wurde dabei oft zu hektisch, war bisweilen übereifrig. Zu einem gefährlichen Abschluss kam er nie. Es fehlte die Ruhe, der Blick für den Mitspieler, die Abgeklärtheit. Mit einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung (Minute 39) brachte er die Eichner-Elf in Gefahr. Routinier Daniel Gordon rettete - zum Glück für den KSC.

Bittere Bilanz zur Halbzeit

Die bittere Bilanz der ersten Halbzeit: Kein Torschuss, keine Torvorlage, keine Torgefahr ausgestrahlt. Und all das gehört nun mal zum Kerngeschäft eines offensiven Außenbahnspielers. Das waren wohl auch die Gründe, dass Cueto schließlich ausgewechselt wurde.

Für ihn kam Marc Lorenz – und der wurde zum Matchwinner. Der 33-Jährige bereitete zwei Treffer vor und erzielte ein Tor selbst. Damit meldete Lorenz heftige - berechtigte - Ansprüche auf den Startelfeinsatz gegen Fortuna Düsseldorf nach der Länderspielpause an. Das würde bedeuten: Cueto muss wieder auf der Auswechselbank Platz nehmen und warten, bis er erneut eine Chance erhält.