vor 9 Stunden Caro Reisenauer Karlsruhe Von Berlin in die Fächerstadt: KSC an Torwarttalent aus der Bundesliga dran?

Wenn der Karlsruher SC am Sonntag in die Sommervorbereitung startet, werden wieder einig neue Gesichter dabei sein. Auch im Torhüterbereich könnte sich noch einmal etwas tun, offenbar arbeiten die Badener an der Verpflichtung eines Erstliga-Spielers.