vor 26 Minuten Karlsruhe Vom Wildpark in die Fußballwelt: Ehemalige KSC-Nachwuchstrainer mischen im Profigeschäft mit

Die Nachwuchsabteilung des Karlsruher SC war in den letzten Jahren eine Brutstätte für junge Trainer, die von dort den Sprung in den Profifußball wagten. Ein Quartett machte sich vom Wildpark in alle Richtungen der Republik auf, um für Erfolge zu sorgen.