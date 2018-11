Als er 2017 zum KSC kam, da passte anfangs alles prima. Mit drei Torvorbereitungen in vier Spielen lief sein Einstand bei den Blau-Weißen optimal. Doch dann hat es gedauert, ziemlich lange, ehe Marc Lorenz konstant gute Leistungen ablieferte. Aber jetzt ist der 30-Jährige beim KSC angekommen und aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Am Anfang der Saison war alles anders. An den Spieltagen fünf und sechs stand der offensive Außenbahnspieler nicht einmal im Kader von Alois Schwartz. Doch der Linksfuß erwies sich als äußerst lernfähig und änderte seine Spielweise. "Mein Spiel ist außenlastig, ich gebe Flanken, ich halte mich weniger im Zentrum auf. Das ist nicht so mein Spiel", sagte er einst.

Aber: Lorenz veränderte sein Spiel, agiert im Offensivbereich nicht mehr so eindimensional. Die Zeit, den Ball links am Gegner vorbei zu legen und mit links zu flanken ist vorbei. Inzwischen spielt er den Ball oft sofort direkt, flach und mit großer Präzision in die Sturmspitze. Und: Er geht selbst häufiger in die Sturmspitze. Der Lohn für diesen Lernprozess? Ein toller Treffer im Spiel gegen den VfR Aalen zum vorentscheidenden 1:2. Trainer Alois Schwartz sprach da von einem "Sonntagsschuss unter der Woche".

Lorenz will als Führungsspieler voran gehen

Ein Tor aus dem Spiel heraus war Lorenz zu diesem Zeitpunkt mehr als zwei Jahre nicht mehr gelungen. Jetzt, beim 3:2 Sieg im Emsland gegen Meppen, legte "Lore", wie ihn seine Teamkollegen nennen, nach. Er hat es wohl endgültig geschafft, Konstanz in sein Spiel zu bekommen, scheint wieder torgefährlich zu werden und vor allem: Er arbeitet defensiv gut und zuverlässig. Und langsam aber sicher erfüllt er den Anspruch, den er an sich selbst stellt: "Ich bin in einem Alter, in dem ich den jungen Spielern helfen kann."

Ganz wichtig: Lorenz hat die Freude an der Defensivarbeit gefunden, hilft so der Mannschaft enorm. So wie in der 40. Minute in Meppen, als er fast 40 Meter nach hinten sprintete, Marius Kleinsorge stoppte und so verhinderte, dass es für den KSC richtig gefährlich wurde. Ebenfalls bärenstark sein Einsatz in der 60. Minute, als er im Strafraum mit tollem Einsatz und aller Kraft retten konnte.

Zu seiner Leistung, die richtig gut war, äußerte er sich nach der Begegnung nicht, lobte aber das Team: "Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, da könnte es sogar vier, fünf zu null für uns stehen", resümierte der 30-Jährige nach der Partie. "Dass es am Ende noch etwas eng wurde, das war ganz unnötig von uns", kritisierte er anschließend die Schlussphase, in der sich der Karlsruher SC noch zwei Gegentore fing.