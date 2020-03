Bereits seit über zweieinhalb Jahren ist der Videoschiedsrichter (Video Assistant Referee, VAR) im deutschen Profifußball angekommen und sorgt seitdem für reichlich Diskussionsstoff. Eigentlich soll der VAR Fehlentscheidungen verhindern - Fans beschweren sich darüber, dass Emotionen verloren gehen. Wie sieht man das in Karlsruhe? ka-news.de hat mit KSC-Trainer Christian Eichner und Fans des Wildparkclubs gesprochen.

Seit dieser Saison kommt der Videobeweis auch in der zweiten Liga zum Einsatz. Bei jeder Fußballbegegnung sitzt ein ausgebildeter Schiedsrichter in Köln im Video-Assist-Center des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Wenn er der Schiri im "Kölner Keller" einen Regelverstoß gesehen hat, meldet er sich über Funk bei seinem Kollegen auf dem Platz. Dieser muss das Spiel dann unterbrechen und kann sich die entsprechende Szene am Spielfeldrand auf dem Bildschirm nochmal anschauen.

Erst in der vergangenen Partie gegen den 1. FC Nürnberg gab es kurz vor Schluss eine strittige Situation im Strafraum der Gäste. Spieler und Fans der Blau-Weißen wollten ein Foul an Stiefler gesehen haben. Doch der Pfiff blieb aus und auch aus Köln gab es scheinbar kein eindeutiges Signal.

KSC hatte schon Begegnungen mit dem Videoschiedsrichter

Auch schon gleich zur Beginn der Saison hatte der Karlsruher SC den VAR zu spüren bekommen: Am 3. August bei der Partie gegen Dynamo Dresden. Der vermeintliche 1:0-Führungstreffer durch Lukas Grozurek im Spiel gegen Dynamo Dresden wurde nachträglich aberkannt, weil laut VAR ein Foul von Daniel Gordon vorausgegangen sei. Das Spiel wurde übrigens dennoch 4:2 vom KSC gewonnen.

Vor rund zwei Wochen sorgte er erneut für Diskussionsstoff: Allerdings, weil er diesmal nicht eingegriffen hatte. Beim Heimspiel der Karlsruher am 16. Februar gegen den VfL Osnabrück wollen einige KSC-Fans beim 1:1-Ausgleichstreffer von Osnabrück ein Stürmerfoul an Daniel Gordon gesehen haben. Doch der Schiedsrichter auf dem Platz und der Video-Assistent hinter dem Bildschirm wertete die Aktion als fairen Zweikampf.

"Hatte gehofft, dass 'Kölner Keller' mal hilft"

Auch Cheftrainer Christian Eichner hatte nach dieser Situation in die rheinische Metropole geschielt: "Ich hatte gehofft, dass der Kölner Keller mal hilft", so der 37-Jährige. Der Pfiff blieb aus und auch der Videoschiedsrichter griff nicht ein.

Und wie ist die Meinung von Privatmann Eichner zur neuen Methode des Video-Assistenten? Wenn er sich eine Partie auf dem heimischen Sofa anschaut, fühlt er sich von der technischen Hilfe genervt - so wie viele andere Fußballfans auch. "Vor allem, wenn es immer so lange dauert", so Eichner.

Videobeweise verzögern das Spiel

Dennoch: Der 37-Jährige macht gerade seinen Trainerschein und hat dabei gelernt: "Wenn ich im Unterricht richtig aufgepasst habe, gibt es dank des Videoschiedrichters 87 Prozent mehr richtige Entscheidungen", so Eichner.

Weniger Fehlentscheidungen während der Fußballspiele - gemeinsames Ziel von Video-Assistenten und Trainer. "Das ist das, wo wir hin müssen", sagt Christian Eichner. Etwas schneller dürften die Entscheidungen des Video-Assistenten allerdings ausfallen, damit es im Spiel zügig weitergehen kann.

Fans: Video-Schiri macht Emotionen kaputt!

Doch nicht nur unten auf dem Rasen oder an der Seitenlinie hat man eine Meinung zum VAR, sondern auch die Fans auf der Tribüne: "Ich finde, dass der Videoschiedsrichter die Emotionen absolut kaputt macht", so die klare Meinung von KSC-Fan Robert Scholz. "Es fällt ein Tor und dann dauert es drei bis vier Minuten bis überhaupt etwas passiert."

Auch in den kommenden Spielen wird bei strittigen Szenen ein ganz genauer Blick in den Kölner Keller geworfen. Dort wo der Videoschiedsrichter seine Entscheidungen trifft - ob positiv oder negativ. Sicher ist nur: Es wird auch weiterhin noch über den VAR diskutiert werden, auf und neben dem grünen Rasen.

ka-news.de-Hintergrund



Seit 2017/2018 können strittige Szenen im Fußball noch einmal per Videobeweis überprüft werden. Sei es eine Abseitsstellung, ein Foul, ein Handspiel oder erkennt der Schiedsrichter eine Situation nicht korrekt, kann der Videoschiedsrichter eingreifen und eine mögliche Fehlentscheidung korrigieren.



Der VAR sitzt in Köln und schaut sich unklare Szenen noch ein mal in der Zeitlupe an und weist den Unparteiischen vor Ort auf Fehler hin. Im Anschluss können getroffene Entscheidungen zurück genommen werden.