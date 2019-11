vor 8 Stunden Peter Putzing Karlsruhe Relegations-Angst nach Derby-Pleite? KSC-Kapitän David Pisot: "Uns muss klar sein, dass das eine gefährliche Situation ist"

So richtig positiv auffällig war beim peinlichen 0:3 der Blau-Weißen im Baden-Württemberg-Derby keiner im Team des Karlsruher SC. Zu den wenigen, die die Erwartungen in der Spätzle-Metropole nicht enttäuschten, gehörte KSC-Kapitän David Pisot, der neben seinem Kollegen Daniel Gordon in der Innenverteidigung eine gute Leistung ablieferte - trotz des Dreierpacks an Gegentoren.