Beim Karlsruher SC steht Alexander Siebeck auf dem Abstellgleis. Der 25-Jährige darf zwar noch am Mannschaftstraining teilnehmen, wird aber nicht für Pflichtspiele berücksichtigt. Der Verein hat dem Mittelfeldakteur schon im Sommer einen Wechsel nahegelegt. Vielleicht verlässt der gebürtige Leipziger die Badener nun in der Winterpause.

Dass sich Siebeck nach einem neuen Verein umschaut, ist kein Geheimnis. Seitdem er im Sommer 2017 zum KSC kam, lief es auch wahrlich nicht rund für ihn. In der Vorsaison wurde er ein halbes Jahr an Energie Cottbus ausgeliehen, im Sommer kehrte der Linksfuß ohne Perspektive zum KSC zurück.

Wagt Siebeck nun den Gang in die Regionalliga? Am heutigen Freitag absolviert der Mittelfeldspieler ein Probetraining beim TSV Steinbach. Gegenüber "liga-drei.de" erklärte Siebecks Berater Sebastian Schulze: "Alex ist am Freitag als Probespieler beim TSV Steinbach zu Gast und steht am Samstag in einem Testspiel auf dem Platz."

Sollte der 25-Jährige überzeugen, würde ihm der KSC sicher keine Steine in den Weg legen - trotz eines noch gültigen Vertrags bis 2020.