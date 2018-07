KSC will Kader verkleinern: Buchta und Siebeck mit Probetrainings

Der Kader des Karlsruher SC ist derzeit noch etwas zu groß, kein Wunder bei wenigen Abgängen aber einigen Neuzugängen im Wildpark. Zwei Spieler wollen sich nun bei anderen Vereinen empfehlen.

Die Bemühungen beim KSC, den Riesenkader zu verkleinern, gehen weiter. Mittelfeldspieler Alexander Siebeck absolviert ein Probetraining beim Halleschen FC. Allerdings scheint das Interesse der Hallenser an einer Verpflichtung Siebecks nicht all zu groß.

Auch Außenverteidiger Severin Buchta soll den Wildpark verlassen. Der 21 Jahre alte Buchta, der vom KSC zuletzt an Alemannia Aachen ausgeliehen war, soll bei Wormatia Worms ein Probetraining absolvieren und sich dort empfehlen. Worms belegte in der Regionalliga Südwest in der abgelaufenen Spielrunde Rang 13.